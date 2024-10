Tevhid İlannameleri - 4/ Zamanın çekirdeği

Konuk yazar Selahattin Gezer yazdı...

Bir anın içine milyarlarca yıl zamanı yerleştirmek... Bir anın içine sıkıştırıldı tüm zamanlar... Rüyada koca bir ömür gibi, çekirdek gibi, üreme hücresi gibi, hafıza gibi vs. Bir anın içine yerleştirilmiş koca zaman... An zamana çekirdek olmuş. O an içinde galaksiler, yıldızlar, kara delikler, yeryüzünden fışkıran hayatlar ve sayısını sadece Allah'ın bileceği atomlar, dağlar taşlar kısaca tüm varlıklar... Daha şimdi sonsuz kudret sahibi Hâlık-ı Zülcelal emir verdi: "Kün!" Ol! Ve devasa bir zaman... Bir an kâinatın başlangıcında zamanın çekirdeği oldu; içinden dalıyla budağıyla anında evet anında milyarlarca zaman çıktı, geçiyor ve kıyametle nokta konulacak; zaman kâinatla beraber dürülüp, kaldırılacak...

BİR ANIN İÇİNDE...

Zaman varlık âlemine has olduğu için evet, her şey 14 milyar yıl önce başladı. Ama Allah, şimdi "Ol!" dedi var oluşun başlangıcında varlıkla beraber zamanda yola çıktı, 14 milyar yıl geçmiş oldu. Allah için bir emir, bizim ve kâinat için ise çok uzun bir zaman... Allah'ın zamana ihtiyacı yok ki; ol demesi yetiyor... Belki en büyük mucize olan şu an "Ol!" emrinin verilmiş olması ve kâinat içinse milyarlarca geçen yıl. En küçük çekirdeğe, koca ağacı yerleştiren Allah, bir an içine de 14 milyar yılı yerleştirmiş. Bir anın içinde var olan ve ölen yıldızlar... Bir anın içinde binlerce sene sürülüp, ekilen ve biçilen tarlalar... Bir anın içinde 124 bin peygamberin müşkül suallere cevap vermesi yaradılış gayesini anlatan indirilmiş tüm kitaplar... Bir anın içinde Miraçla gurbete çıkmış, dönmüş, taşları konuşturmuş, taş kalpli yürekleri merhamet yumağına çevirmiş, kâinatı kendine hayran bırakmış Fahr-i Kâinat Peygamberimiz Hz. Muhammed... Bir anın içinde milyonlarca evliyanın Kur'an ve Sünnet davası ile asırlarca insanlığa örnek olması, secde secde büyümesi... Bir anın içinde senelerce sürgün, zindan yaşayıp, özgür ruhuyla kâinatı, hücreleri dolaşıp, koca külliyatı küfürden kurtuluş reçetesi olarak sunan Bediüzzaman...

ANIN KIYMETİ

Bir anın içinde okyanuslar yaratıldığından beri güneşin ısısıyla bir saniyede 17 milyon suyun buharlaşıp, bulut üniforması giyinip ve aynı anda yeryüzüne inmesi... Bir anın içinde koca koca ihtiraslarla yeryüzünü fesada verip, milyonlarca insanın canının yanması, ihtiraslar, kavgalar, düzeni bozmalar... Bir anın içinde bir spermin birden insan olması, emeklemesi, eğitim görmesi, kariyer yapması, zenginliği, fakirliği, hayat imtihanı ve ölmesi hepsi bir anın içinde; "Kün!" emrini duyar duymaz... Bir anın içinde koca imparatorlukların temellerinin atılması ve kıtalara hükmetmesi, peşi sıra gelen krallar, padişahlar hepsi aynı anda... Allah'ın zamana ihtiyacı yok ki Ol! Dedi 36 padişah anında geldi ama bizim için asırlarca sürdü... Bir anın içinde kibirli firavunlar ve Hz. İbrahim'i ateşe atan azgın nemrutlar... Bir anın içinde Mekke'yi, İstanbul'u fethetmemiz, Kudüs'ten Mekke'ye heyecanla yönelmemiz, Allah'a secdelerimiz, kulluğumuz ve zındıkların isyan dolu hayatları... Evet, bir ana milyarlarca yılı yerleştirmek ancak zamandan münezzeh sonsuz bir kudret sahibine hastır. Ve bir anın içinde 14 milyar yılı yaşatan, zamanı yaratan Allah, elbette bir anlık kulluğa ebedi cennet - saadetler ve bir anlık inkâra ebedi cehennemler ve cezalar yaşatacaktır. Bir an içinde milyarlarca yılı var eden sonsuz kudret sahibi Vâcibü'l-vücûd Rab'imize sonsuz şükürler olsun... Bir anlık uyanışımıza bereketli hayretler versin, anın kıymetini bilmemizi nasip etsin. An çok şeylere gebe...