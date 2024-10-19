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Kahramanmaraş'ta 4,4 büyüklüğünde deprem!

Son dakika haberine göre AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş'ta öğle saatlerinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

AA
Kahramanmaraş’ta 4,4 büyüklüğünde deprem!

Kahramanmaraş'ta 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'dan yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:

"Büyüklük:4.4 (Mw) Yer:Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) Tarih:2024-10-19 Saat:14:41:09 TSİ Enlem:37.60861 N Boylam:37.17417 E Derinlik:10.53 km"

BAKAN YERLİKAYA'DAN DEPREM AÇIKLAMASI

4 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Bakan Yerlikaya "Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde . büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına hemen başladı. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." dedi..

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