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Kılıçdaroğlu'na Başkan Erdoğan'a hakaretten soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan resen soruşturma başlattı.

HABER MERKEZİ
Kılıçdaroğlu’na Başkan Erdoğan’a hakaretten soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 18 Ekim'de sosyal medya platformu X'ten yaptığı "Sırtından hançerlenmenin öfkesini sosyal medyadan sürekli birilerine hakaret ederek çıkarmaya çalışanlara sadece acıyarak bakıyoruz. Onlar ne yaparlarsa yapsınlar, eski Türkiye'nin unutulmaya yüz tutmuş kötü hatıraları olarak anılmaktan kurtulamayacaklar" paylaşımını alıntılayan Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı açıklaması incelendi.

RESEN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kılıçdaroğlu'nun paylaşımındaki ifadelerinin "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçunu oluşturabileceğini değerlendiren savcılık, Kılıçdaroğlu hakkında resen soruşturma başlattı.

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