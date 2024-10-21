Başkan Erdoğan’dan ‘Yenidoğan çetesi’ talimatı

'YENİDOĞAN çetesi' adı verilen bir çetenin, yeni doğan bebekleri özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ederek bilinçli şekilde ölümlerine neden oldukları ortaya çıkmıştı.

"BİZLERİ KABUL ETTİ"

TÜRKİYE'NİN konuştuğu yenidoğan skandalında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ederken, konuya ilişkin yeni açıklamalar da geliyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 'yenidoğan çetesine' yönelik soruları yanıtlayarak, "Sayın Cumhurbaşkanımız, bebeklerin ölümüne yol açan bir durum söz konusuysa gerek idari, gerek adli, ne gerekiyorsa yapılması konusundaki kesin kararlığını ifade etti" dedi.

Bakan Tunç, "Önümüzdeki günlerde Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'nin iddianameyi değerlendirme sürecini takip edeceğiz. Kamuoyu iddialarla ilgili olarak suçlanan kişileri görecek. Temennimiz bu sürecin hızlı bir şekilde sonuçlanması" ifadelerini kullandı.

Bakan Tunç, "Türkiye Cumhuriyeti devleti hiçbir zaman bebeklerin ölümüne izin vermez. Maddi menfaat uğruna unvanları ne olursa olsun bebeklere yönelik ihmal suretiyle de olsa bunun hem idari soruşturmasını sonuna kadar yaparız, yargı o suçu işleyenlerle ilgili gerekli soruşturmayı yapar. Dün Sayın Cumhurbaşkanımız Sağlık Bakanımızla birlikte bizleri kabul etti. Soruşturmanın titizlikle devam etmesini, varsa sorumlular bu konuda gerek idari gerek adli ne gerekiyorsa yapılması konusunda kesin kararlılığını da ifade etti" şeklinde konuştu.