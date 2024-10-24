‘Hiçbir şer odağı asla emeline ulaşamayacak’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün Batı'nın küresel ekonomik sistemine alternatif olarak ortaya çıkan BRICS'in 16. Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere, Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'a geldi. Erdoğan, zirve marjında zirvenin gerçekleştirildiği Kazan EXPO merkezinde yoğun diplomasi trafiği gerçekleştirdi.

ŞEHİTLERE RAHMET DİLEDİ

Erdoğan, BRICS Zirvesi'ndeki temasları kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. Ankara'da TUSAŞ tesislerinde gerçekleştirilen saldırı ile ilgili konuşan Erdoğan, "4 şehidimiz, 14 yaralımız var. Bu menfur terör saldırısını lanetliyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi. Putin'e taziye dilekleri için teşekkür eden Başkan Erdoğan, "BRICS Zirvesi genişletilmiş liderler zirvesine davetiniz ve ev sahipliğiniz için teşekkür ediyorum. Astana'daki görüşmemizin ardından sizinle yeniden bir araya gelmekten memnuniyet duyuyorum" dedi.

PUTİN: TERÖRÜ LANETLİYORUM

Dışişleri bakanlarının 3+3 bölgesel işbirliği platformu vesilesiyle geçtiğimiz İstanbul'da bir araya geldiğini hatırlatan Erdoğan, "Artık siz değerli dostumu da en kısa sürede Türkiye'de görmek istiyorum" diye konuştu. Putin ise, Ankara'daki terör saldırısı nedeniyle Erdoğan'a taziyelerini ileterek, "Türkiye'de terör saldırısı yaşandığı bildiriliyor. Bu konu ile ilgili tutumumuzu biliyorsunuz. Sebebi ne olursa olsun bu türden her türlü eylemleri kınıyoruz" diye konuştu.

"TERÖRÜN ELİ KIRILACAK"

Erdoğan, görüşmenin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise, "Türk savunma sanayisinin lokomotif kuruluşlarından TUSAŞ'a yönelik düzenlenen terör eylemi; ülkemizin bekasını, milletimizin huzurunu ve tam bağımsız Türkiye idealimizin timsali olan savunma atılımlarımızı hedef alan alçakça bir saldırıdır. Terör eyleminin ilk anından itibaren güvenlik kuvvetlerimiz olaya süratle müdahalede bulunmuş ve teröristleri etkisiz hale getirmiştir. Milletimiz şunu bilsin ki Türkiye'ye uzanan kirli eller mutlaka kırılacak; güvenliğimize kasteden hiçbir yapı, hiçbir terör örgütü, hiçbir şer odağı emellerine ulaşamayacaktır. Her türlü terör tehdidiyle ve destekçileriyle mücadelemiz azimle, kararlılıkla ve çok boyutlu bir şekilde devam edecektir. Kalleş terör eyleminde şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.