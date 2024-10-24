Şehit edilen taksi şoförü Murat Arslan son yolculuğuna uğurlandı

Ankara'da TUSAŞ'a yapılan terör saldırısında 5 kişi şehit oldu. Şehit edilenler arasında TUSAŞ'ta çalışmayan tek kişi, teröristlerin gasbettiği taksinin şoförü Murat Arslan'dı. İki teröristin Kahramankazan'da bindikleri taksinin şoförünü yolda şehit ettikten sonra naaşını bagaja kilitlediği ortaya çıktı.

"ŞEHİTLER ÖLMEZ VATAN BÖLÜNMEZ SLOGANLARIYLA UĞURLANDI"

Arslan, bugün Kahramankazan'da "şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları ile son yolculuğuna uğurlandı.

Şehidin Ulu Cami'deki cenaze namazına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Genelkurmay Başkanı Metin Gürak, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Ankara Valisi Vasip Şahin, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş katıldı. Şehidin cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı. Şehidin naaşı, namazın ardından Kahramankazan şehitliğine defnedildi.

"EKMEĞİNİN DERDİNDE BİR İNSANDI"

Teröristler tarafından vurulduktan sonra naaşı bagaja konulan şehit Arslan'ın ailesi, cenaze töreninde şehidi anlattı.

Arslan'ın kuzeni Mehmet Çavuş, Arslan'ın aileden taksici olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Kimseye kötülükleri olmaz. Murat, günde 5 vakit namazını kılar, sadece insanlara iyilik yapma peşinde koşar, ekmeğin derdinde, gariban bir insandı. Bu olayı hak edecek hiç hareket yapmadı. Vatan sağ olsun ama bunların da bir an önce bitmesi gerekiyor. Murat'ın düştüğü durum, başka ocaklar yanmasın, başka ocaklara düşmesin. Artık tamamen terörün kökünün kazınmasını istiyoruz"

Arslan'ı kaybettikleri için üzgün olduklarını dile getiren Çavuş, "Murat, hem amcamın torunu hem halamın torunu. İki taraftan da akrabayız. 20'li yaşlarda iki oğlu, 15 yaşında da bir kızı vardı." dedi.

"OLAYI TELEVİZYONDAN ÖĞRENDİK"

Murat Arslan'ın kayınbiraderi Ramazan Memiş de olayı televizyondan öğrendiklerini belirterek, "Murat kendi halinde, iyi bir insandı. Aile olarak da temiz insanlardır, namazlı, abdestli insanlar. Olmasa çok iyiydi ama maalesef başımıza geldi." ifadelerini kullandı.

Üzüntülerini dile getiren Memiş, "Şehitlik güzel bir şey, olmasa daha iyiydi çünkü arkada üç çocuk var. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Hainler için bir şey yok, onlar geberdi gitti ama ateş düştüğü yeri yakıyor" dedi.