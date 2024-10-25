Bakan Yerlikaya, TUSAŞ’taki saldırının detaylarını anlattı! Nasıl müdahale edildi; neler yaşandı?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da TUSAŞ tesislerine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Yerlikaya, saldırıda yaralanıp tedavileri süren 8 kişinin durumlarının iyi olduğunu söyledi.

Saldırıyı iki teröristin gerçekleştirdiğini anımsatan Yerlikaya, "Atakan Şahin kahramanımız, yaralı olmasına rağmen tabancasıyla ateş ediyor ve kadın teröristi yaralıyor. Yaralandığını görünce kadın terörist kendini patlatıyor" dedi.

"KADIN TERÖRİST YARALANINCA KENDİNİ PATLATTI"

Olaydan 10 dakika sonra Jandarma Özel Harekat'ın iki zırhlı araçla olay yerine geldi, Jandarmamız ve emniyetimiz oraya akın ediyor. Bölgeye 730 jandarma ve emniyet ekibi geldi.TUSAŞ, bölücü terör örgütü PKK'nın saldırdığı saate dönecek olursak. 15.26 gasp edilen gasp edilen taksi, TUSAŞ'ın nizamiyesine geliyor. Araçtan biri kadın biri erkek iki alçak iniyor. Masum insanlara ateş saçıyor. Hemen orada şehit olan arkadaşlarımız, kardeşlerimiz var. 15.30'da kadın terörist yaralandı ve çıkamayacağını anlayınca kendini imha etti. 10 dakika sonra jandarmamız geliyor. 15.52'de bir zırhlı araç ve 17 polis özel harekat birimimiz erkek teröristin akademi binasına girdiğini bildiği için hemen oraya geliyorlar. Binanın dışı tamamen cam, turnikeler var, kapılar var. Tamamen cam olan bir yerde oraya korku salarak, büyük bir azametle girmemiz gerektiğine karar veriliyor.

Kapıya en az 60-70 kilometre hızla kapıya vurarak içeri giriyor. Elindeki koruyucu kalkanlarla 17 kahraman özel harekat polisimiz oraya giriyor. Şoka giren erkek terörist iki el bombası atıyor. İki arkadaşımız orada hafif yaralanıyor ama hemen o bina içinde yukarı kaçmaya başlıyor. Arkadaşlarımız temkinli ama devamlı sürede ateş açmaya başlıyor.

"REHİN ALINMA DURUMU YAŞANMADI"

Polis özel harekatımın cesareti, cevvalliği, ani ve doğru karar vermesi hiçbir şekilde orada çalışan arkadaşlarımızın rehin alınmasıyla ilgili durumu yaşatmamıştır.

Panikleyen terörist üçüncü kata çıkıyor. Tuvalete saklanıyor. Orada sıkışıp kalıyor. 16.40; yani bizim polis özel harekat kahramanlarımızın içeriye girişinden 48 dakika sonra buradan çıkış olmayacağını bildiği için kendini orada patlatıyor. Bütün bu tedbirlere rağmen 5 arkadaşımız hafif şekilde yaralandı.

15.26 menfur saldırıyı başlattığı an, 16.40 polis özel harekat sıkıştırdı. Hiçbir özel harekatımızda bir mermi yarası bile yok. Hiçbir jandarmamda bir mermi izi yok.

"GRİ KATEGORİDE ARANAN TERÖRİSTİ ETKİSİZ HALE GETİRDİK"

Bu sabah biliyorsunuz bir paylaşım yaptık yine güzel bir operasyon Mardin ilinden geldi. Mardin ilinde kırmızı kategoride aranan bir PKK'lı hain terörist teslim ol çağrılarına uymayınca girdiği çatışmada etkisiz hale getirildi. Bunun beraberinde olan bir terörist daha var olduğunu biliyorduk ki bundan 3 saat önce diğer gri kategoride aranan teröristi etkisiz hale getirdik. PKK ile birlikte uzunca zamandan beri takiple değerlendirdiğimiz ve Cumhuriyet Başsavcılıklarımızla birlikte yapmış olduğumuz operasyonlarda 176 PKK'lı olan şüphelileri aldık, sorguları devam ediyor .