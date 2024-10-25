Hain terörist çıkan çatışmada etkisiz hale getirildi

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü'nün titiz çalışmaları sonucu kırsalda faaliyet gösteren ve eylem hazırlığında olan terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Operasyonda terör örgütü mensubuyla birlikte 1 adet M16 tüfek, 1 adet AKİS tüfek, 5 adet dolu M16 şarjörü, 5 adet dolu AKİS şarjörü, 4 adet el bombası, 2 adet taşınır powerbank, 3 adet dürbün, 1 adet mühimmat yeleği, 1 adet sırt çantası, 1 adet termal şemsiye, 1 adet termal güneş paneli, 4 adet hilti şarj aleti, 1 adet ses kayıt cihazı ve 1 adet el feneri ele geçirildi.

VALİ VE POLİS EKİPLERİNE TEBRİK

Operasyonu koordine eden Mardin Valisi ve kahraman polis ekiplerine teşekkür eden Bakan Yerlikaya, "Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" dedi. Bakan, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmadan mücadele edeceklerini vurguladı.

31 İLDE GÜRZ-20 OPERASYONU

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 31 ilde PKK/KCK-PYD/YPG operasyonları düzenlendiğini açıkladı. Gürz-20 adı verilen operasyonlar kapsamında 176 terör örgütü şüphelisi yakalandı.