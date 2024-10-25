Terörü bertaraf etme azmimiz perçinledi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenen BRICS Zirvesi'nde hem yoğun diplomasi yürüttü hem de yaptığı konuşmayla önemli mesajlar verdi. Zirvede yer almaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu belirten Erdoğan, daveti için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e teşekkür etti.

ADİL KÜRESEL KALKINMA MESAJI

Ankara'da gerçekleştirilen alçak saldırıyı lanetleyen Erdoğan, "Hain terör eylemi nedeniyle taziyelerini ileten tüm dostlarımıza gösterdikleri dayanışma nedeniyle teşekkür ediyorum. Bu alçakça saldırıcı Türkiye'nin terörü bertaraf etme azmini ve kararlılığını daha da perçinlemiştir. Ekonomiden güvenliğe, küresel adaletsizliklerden iklim değişikliğine her alanda etkileri hissedilen ciddi meydan okumalarla karşı karşıyayız.

Zirve için belirlenen 'Adil küresel kalkınma ve güvenlik için çok taraflılığın güçlendirilmesi' temasını bu nedenle fevkalade isabetli buluyoruz.

Sosyoekonomi kırılganlıkların arttığı ve güç dengelerinin değiştiği günümüz şartlarında İkinci Dünya Savaşı sonrasının ürünü olan siyasi ve mali mekanizmalar kendilerinden bekleneni veremiyor. Türkiye olarak böylesi bir ortamda 'Daha adil bir dünya mümkündür' şiarı ile hareket ediyoruz" dedi.

"DİYALOĞUMUZU İLERLETECEĞİZ"

Türkiye'nin, Avrupa Konseyinden Türk Devletleri Teşkilatına kadar pek çok uluslararası kuruluş ile Gelişen Sekiz Ülke (D8), Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ve Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı gibi bölgesel kuruluşların kurucu üyesi olduğunu hatırlatan Erdoğan, "Türkiye olarak karşılıklı saygı ve kazan- kazan temelinde yakın münasebetler geliştirdiğimiz BRICS ailesi ile de diyaloğumuzu ilerletmekte kararlıyız.

Küresel bir adil düzen ve kalkınma ancak sınırlarımız ötesinde huzur ve güvenliğin tesisi ile mümkün olabilir. Orta Doğu'da akan kan durulmadıkça gelecek için ne adaletten ne barıştan ne de kalkınmadan söz edebiliriz. İsrail'in bütün bölgeyi ateşe atma pahasına sürdürdüğü saldırgan tutumu hukuk, vicdan başta olmak üzere her türlü sınırı çoktan aştı" diye konuştu.

SİLAH AMBARGOSU DESTEĞİ

Filistin halkının Gazze'de soykırıma uğradığını bir kez daha dile getiren Erdoğan, "İsrail Lübnan'a da saldırmak suretiyle mezalimi daha da ileriye taşıdı. 21. yüzyılda yaşanan bu insanlık dramını göz ardı etmek hiç kimseyi sorumluluktan kurtaramaz. 1967 temelinde başkenti doğu Kudüs olan bağımsız egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz bir Filistin devletinin kurulması bölgede kalıcı ve adil bir barışın olmazsa olmazdır. Bu vesileyle Filistin'i tanımayan ülkeleri bu doğrultuda adım atmaya davet ediyorum. İsrail'e yönelik kayıtsız şartsız silah ve mühimmat desteğinin sürmesi, bu ülkeyi saldırılarında daha da pervasız hale getiriyor. Birleşmiş Milletler nezdinde İsrail'e silah satışının durdurulmasına yönelik bir girişim başlattık.

Siz değerli dostlarımın bu hususta sağlayacakları desteğe güveniyorum. Hep beraber el ele vererek coğrafyamızdaki katliamları ve gözyaşları bir an önce durduralım diyorum" dedi. Erdoğan, zirve sonrası Kazan Havalimanı'ndan, yola çıkarak Türkiye'ye döndü.