Kabine’de gündem terörle mücadele

CUMHURBAŞKANLIĞI Kabinesi'nin Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanması bekleniyor. Kabine'nin ana gündem maddesini terörle mücadele oluşturacak. TUSAŞ'ın Ankara Kahramankazan'daki tesislerine yönelik hain terör saldırısı kabinede değerlendirilecek. Kabine'nin bir diğer gündem maddesi ise İsrail'in bir yıldır uyguladığı soykırım ve işgal politikası olacak.Toplantıda Türkiye'nin uyguladığı ekonomi politikası da geniş bir yer bulacak.

ENFLASYON KONUŞULACAK

ENFLASYONUN tek haneye düşürülmesi, yatırım, istihdam ve fiyat istikrarı gibi konularda gelinen son durum analiz edilecek. Stokçuluk, fahiş fiyata ceza ve fırsatçılar da kabinenin önemli başlıkları arasında.