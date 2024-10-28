Kritik Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Terörle mücadeleden enflasyona kadar önemli gündem maddelerinin ele alındığı toplantıda alınan kararları Başkan Erdoğan canlı yayında kamuoyuna duyurdu. Başkan Erdoğan'ın Millete Sesleniş konuşmasından satır başları...

Milletimizin Kızılelması'na dönüşen Türkiye Yüzyılı inşası yolunda azim ve sabırla ilerliyoruz. İhanetlerin, sabotajların, alçak ve kalleş saldırıların irademizi örselemesine, bizi hedeflerimizden alıkoymasına müsaade etmiyoruz.

Bugünkü kabine toplantımızda geniş yelpazede ülkemiz ve bölgemizin gündemindeki meseleleri ele aldık. Her konuda kabine üyelerimizle kapsamlı değerlendirmelerde bulunduk.

18 Ekim'de Ermenistan, Azerbaycan, Rusya ve İran Dışişleri Bakanlarını ülkemizde misafir ettik. Platformun önemli bir ihtiyacı giderdiğini müşahade ediyoruz. Bu yapıyı kurumsal bir yapıya kavuşturmak arzusundayız. Karabağ'da 30 yıllık işgalin sona ermesiyle birlikte Güney Kafkasya'da kalıcı barışa yönelik eşsiz bir fırsat yakalandı.

Can Azerbaycan ve Ermenistan'ın bu doğrultuda gösterdikleri samimi çalışmaları yakından takip ediyoruz. Kalıcı barışa yönelik eşsiz bir dönem yakalandı. Azerbaycanlı kardeşlerimizle koordinasyon içinde çalışmaya devam edeceğiz.

"MİLLETİMİZ YAŞADIĞI ONCA ZORLUĞA RAĞMEN BİZE İNANIYOR"

İş dünyamızın ekonomi politikamıza desteğini görmek inancımızı daha da perçinledi. Bölgemizde artan gerilimlere rağmen ekonomimizin temel göstergelerindeki iyileşme devam ediyor. Her alanda gözle görülür artış söz konusu.

Tüm dünyayla birlikte enflasyonda düşüş başladı. Fahiş fiyat köpüğü ortadan kalktı kalkmaya devam ediyor. Etiket oyunlarıyla ceplerini doldurmaya çalışanların tepesine bindik, bineceğiz. Biz göreve geldikten sonra enflasyonu tek haneye indirerek, bunların istismar zeminini ellerinden aldık. Salgının yanı sıra biz doğrudan ekonomimizi hedef alan saldırılara maruz kaldık.

Asrın felaketi 6 Şubat depremlerini yaşadık. Rusya-Ukrayna savaşından ülkemizi uzak tutsak da ekonomik yansımalarından uzak tutamadık. Bunlar rantçıların ellerini ovuşturmalarına yol açmıştır. Türkiye kazandıkça bunlar kaybettikleri için tetikçileri ile hemen taarruza geçtiler. Bunları da yavaş yavaş püskürtüyoruz.

Milletimiz yaşadığı onca zorluğa rağmen bize inanıyor. Allah'ın izniyle bu güveni boşa çıkarmayacağız. İş çevrelerimizle ve ihracatçılarımızla yakın istişare içinde süreci yürüteceğiz.

"DIŞ POLİTİKAMIZIN ANA OMURGASI TÜRKİYE EKSENİDİR"

Önceki hafta Scholz'u İstanbul'da ağırladık. Almanya'yla işbirliğimizi güçlendiriyoruz. Ticaret hacmi hedefimiz 60 milyar dolar. İsrail'in katliamları gibi konularda fikir ayrılığımız olsa da Almanya, Avrupa'da en önemli ortağımızdır.

950 muhtarımızın katılımıyla buluşmamızı gerçekleştirdik. Bugüne kadar 41 binden fazla muhtar kardeşimizle bir araya geldik ülkemizin meselelerini istişare ettik. Uzun yıllar muhtarlarımız da elitist zihniyete maruz kalmıştı. Muhtarlarımıza hak ettiği değeri vererek bu anlayışı değişime zorladık.

Türkiye'nin coğrafi konumuna hedeflerine uygun şekilde 360 derecelik bir perspektifle dış politikamızı icra ediyoruz. Başkalarının bize çizdiği istikamette değil özgür irademizle adımlarımızı atıyoruz. Türkiye'nin çıkarı nereye ise oraya gidiyoruz. Bizim dış politikamızın ana omurgası Türkiye eksenidir.