Afyonkarahisar’da Esenyurt çatlağı

PKK Terör örgütüyle ilişkisi nedeniyle CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in yerine kayyum atanmasından sonra harekete geçen Cumhuriyet Halk Partisi, Esenyurt'ta miting düzenleyerek tüm milletvekilleri ve belediye başkanlarını çağırdı. Mitinge Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal katılmadı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in davet elini 3 CHP'li Belediye Başkanı da havada bıraktı.

"MAHKEMEDE HESAP VERİR"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çağrısına rağmen düzenlenen mitinge katılmayan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, bu sebepten dolayı partisi tarafından yapılan eleştirilere sert cevap verdi. Eşi Yasin Köksal'ın anjiyo olduğu için hastane olduğunu belirten Başkan Köksal, Yeni Asır'a açıklamalarda bulundu. "Esenyurt Belediye Başkanına destek için yapılan mitinge neden katılmadınız" sorusuna cevap veren Köksal, "Doğrularımı söylemekten hiçbir zaman çekinmem, çekinmedim de. Sosyal medyamdan yaptığım açıklamanın arkasındayım. Yargıya intikal eden bu olayla ilgili çok fazla konuşmam yersiz olur. Terörle ilişkileri olanlar kanun önünde hesap verirler" dedi. Yerel seçimler öncesinde düzenlediği mitinglerde seçimi kazanması durumunda DEM Partilileri makamına sokmayacağını söylediği için İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile polemik yaşayan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile de arası açılan Köksal, mitinge katılmaması nedeniyle de Genel Merkez ile ters düştü.

ELEŞTİRİLERİN HEDEFİNDE

Eleştirilerin hedefi olan Köksal sosyal medya hesabından eleştirilere cevap verdi. Açıklamasında, Afyonkarahisar Belediyesi'ni nasıl ve kiminle yöneteceğine Afyonkarahisar halkıyla birlikte karar vereceğini dile getiren Köksal, "Doğrularımı söylemekten hiç çekinmem. Nerede ne zaman olacağımı başkaları değil ben bilirim. Gel deyince gelen, git deyince giden, sorgulamadan hareket edenlerden olmadım. Milliyetçiliğimin zekatı bile size fazla gelir" ifadelerini kullandı.