Trump’tan zafer konuşması! ABD’nin 47. başkanı yeniden Donald Trump

ABD'de tarihi seçim resmi olmayan sonuçlara göre Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'ın zaferiyle sonuçlandı. Salıncak eyaletlerin tamamında zafere ulaşan Donald Trump, hem Senato'da hem de Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu ele geçirdi..

4 yıl aradan sonra bir kez daha ABD Başkanlığı koltuğuna oturan Donald Trump, seçim merkezine gelerek kürsüye çıktı ve zafer konuşması yaptı.

İşte Trump'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Daha önce kimsenin görmediği bir mutluluk içindeyiz. Dürüst olmak gerekirse siyasi olarak dünyanın tarihinde gördüğü en büyük adım oldu. Şimdi önemi daha da artacak. Çünkü kendi ülkemizin iyileşmesine yardımcı olacağız. Burada çok zarar görmüş ülkeden bahsediyoruz.

"ABD'NİN ALTIN ÇAĞI OLACAK"

İmkansız olduğu düşünülen sorunları aştık. Tarihin gördüğü en büyük siyasi başarıyı aştık. Bu ülkemizde emsalsiz bir siyasi başarı. Amerikan halkına teşekkür etmek istiyorum. ABD'nin 45. ve 47. başkanı olmaktan gurur duyuyorum. Hepiniz için savaşacağım. Hayatımın her günü sizin için savaşacağım. Aldığım bütün nefeste sizin için uğraşacağım. Bu gerçekten ABD'nin altın çağı olacak.

Bizim en az 350 bin oy önde gitmemizi sağlayacak. Haber ağlarının yaptıkları ve gördüğümüz diğer şeyler. Kazanmanın başka gerçekçi bir yolu yoktu. ABD'nin gidebileceği tek yok buydu.

ABD'nin 47. Başkanı Trump, kürsüye ailesi ve ekibi ile birlikte çıktı (AFP)

"SENATO'NUN KONTROLÜNÜ TEKRAR ELE GEÇİRDİK"

Şu anda kazanıyor olmak çok güzel. Şu anda burada inanılmaz bir sevgi hissi var. Etrafımdaki bu insanların arasında olmak da güzel bir his. Bir gün geri dönüp bugünlere baktığımda hayatımın en önemli anları olarak düşüneceğim. ABD bize emsalsiz ve çok güçlü bir başarı verdi. Senato'nun kontrolünü de tekrar ele geçirdik.

EŞİNE TEŞEKKÜR

Çok zorlu bir süreç oldu. Kimse bu kadar büyük bir başarı beklemiyordu. Çok iyi senatörlerimiz var. Aynı zamanda Meclis'in de kontrolü bizde. Bunun için de teşekkür etmek istiyorum. Meloni'ye güzel eşime de teşekkür etmek istiyorum.

Ki kendisinin kitabı ülkede en çok satan kitap. Harika bir iş çıkarttı. İnsanlara yardım etmek için. Ama ben bütün aileme teşekkür etmek istiyorum. Çok harika çocuklar. Buradaki herkes çocuklarının harika olduğunu düşünüyor.

"SINIRLARI KAPATMALIYIZ"

Başkan yardımcımızı JD Vance'i tebrik eden ilk kişi ben olmak istiyorum. Burada güçlü bir şekilde bakarak ilerlemesi gerçekten önemli. İlk başta biraz endişelenmiştim ama bu adamın zihninin iyi olduğunu biliyordum. Çok güzel bir 4 sene geçireceğimize inanıyorum. Özel denen şeyi biz kendimiz yapmak zorundayız. Dünyanın en büyük en güçlü ülkesindeyiz ve burada daha fazla beklememiz gerekmemeli. Bu sınırları kapatmalıyız. İnsanların gelmesini istiyoruz ama bunu yasal bir şekilde yapmaları lazım. Elon Musk'a da çok teşekkür ederim. Bugün burada hep birlikteydik