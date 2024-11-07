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Avustralya’da plaja vuran ‘katran toplarının' gizemi çözüldü

Bilim insanları, Avustralya’nın başkenti Sidney’de plajlarda ortaya çıkan ve bu alanların kapatılmasına neden olan ‘katran toplarının’ petrol, insan dışkısı ve diğer maddelerin karışımı olduğunu duyurdu.

DHA
Avustralya’da plaja vuran ‘katran toplarının’ gizemi çözüldü

Avustralya'nın başkenti Sidney'de yer alan Randwick banliyösünün belediye meclisi, kaynağı bilinmeyen 'gizemli' katran topları nedeniyle yerel Coogee plajını ekimde kapattı.

Belediyeden yapılan açıklamada, "Sydney'deki Kuji Plajı, Randwick Kent Konseyi cankurtaranlarının bu öğleden sonra, 15 Ekim'de kaynağı bilinmeyen top şeklindeki maddeleri keşfetmelerinin ardından özel bir duyuruya kadar kapatılmıştır" denildi.

Belediye çevre görevlileri, plajdan örnekler topladı ve test için gönderdi.

Bilim insanları yaptıkları incelemeler sonrasında katran toplarının petrol, insan dışkısı, kimyasal artıklar ve diğer zararlı maddelerin karışımı olarak ortaya çıktığını belirtti.

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