Bakan Fidan: Türkiye-Yunanistan ilişkileri olumlu yönde ilerliyor

Bakan Fidan, ikili görüşmelerin ardından düzenlenen basın toplatısında şunları kaydetti:

"Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkiler olumlu yönde ilerlemekte. Çok boyutlu iş birliğimiz giderek güçleniyor. ticaret, ekonomi, turizm ve kültür alanlarında önemli adımlar atıyoruz. İçinde bulunduğumuz bölge çok sayıda sorun barındırmakta. Bu zor coğrafyada Türkiye ile Yunanistan'ın karşılıklı güven içinde hareket edebilmesi gerekiyor. Kazan-kazan yaklaşımıyla halklarımızın refahına katkı sağlayabiliriz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan başbakanı Miçotakis bu yöndeki siyasi iradelerini açık biçimde ortaya koymuşlardır. Önümüzdeki tarihi fırsatı değerlendirmeli ve ülkelerimiz arasındaki olumlu iklimi kalıcı hale getirmeliyiz".

"EBEDİ KOMŞULUĞUMUZU EBEDİ DOSTLUĞA DÖNÜŞTÜRMELİYİZ"

"Bugünkü görüşmelerimizde ikili ilişkilerimizi kapsamlı şekilde değerlendirdik. Liderlerimizin ortaya koyduğu 10 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmayı hedefliyoruz. Türkiye olarak Doğu Akdeniz'de hakça paylaşım ilkesini benimsiyoruz. Kıbrıs meselesini Ada'daki gerçekler temelinde ele almaya devam edeceğiz. Ada'da hem Türklerin hem Rumların güvenliğini mümkün kılacak yeni bir ruha ihtiyaç var. Yunanistan'daki kültürel mirasımızın korunmasını önemsiyoruz. Türkiye olarak bölgemizde savaş, gözyaşı ve dram görmek istemiyoruz."

Fidan, ilerleyen aylar için, yol haritasının gözden geçirildiğini dile getirerek, 2025'in ilk aylarında Ankara'da yapılması planlanan, liderlerin katılımıyla gerçekleştirilecek, 6. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantısının hazırlıklarının ele alındığını anlattı.

Bu toplantı kapsamında, imzalanabilecek anlaşmalar üzerine çalışmaların sürdürüldüğüne dikkati çeken Fidan, şöyle devam etti:

"Bakanlıklarımız arasındaki siyasi diyalog ve pozitif gündem ortak eylem planı toplantıları ise önümüzdeki ay Atina'da gerçekleştirilecek. Diğer bakanlıklarımız arasındaki temaslar da devam ediyor. Başta ulaştırma ve turizm alanlarında olmak üzere ilgili bakanlıklarımız ve kurumlarımız yakın dönemde bir araya gelecekler."

Fidan, ulaştırma işbirliği kapsamında, İpsala Kipi Sınır Kapısı'nda ikinci köprünün yapılmasına yönelik hazırlık çalışmalarının devam ettiğini, köprünün inşaatının ilerleyen dönemlerde başlamasının planlandığını aktardı.

"BİLDİĞİNİZ GİBİ EGE'DE GÖRÜŞ AYRILIKLARIMIZ OLDUĞU BİR GERÇEK"

İki ülke arasındaki ticaret hacminin hedefinin 10 milyar dolar olduğunu hatırlatan Fidan, bu hedefe ulaşmak için ortak çabaların sürdürüldüğünü belirtti.

Fidan, "2023 yılında 5,8 milyar dolar olarak gerçekleşen ticaret hacmimizin bu yıl sonunda 6 milyar doları geçmesini öngörmekteyiz. Geçtiğimiz aylarda tesis ettiğimiz ortak iş konseyinin ticari ve ekonomik ilişkilerimiz bakımından önemli bir adım olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Görüşmede, Yunan mevkidaşı Yerapetritis ile Ege ve Doğu Akdeniz bağlamındaki hususların, uluslararası hukuk ve iyi komşuluk ilkeleri temelinde kapsamlı bir şekilde ele alındığını kaydetti.

Bakan Fidan, "Bildiğiniz gibi Ege'de görüş ayrılıklarımız olduğu bir gerçek. Bunları geçmişte istişari görüşmelerde de ele alıyorduk. Gerçekçi davranmamız ve sorunlarımıza doğru teşhisler koymamız gerekiyor, üzerinde çalışmamız ve çözüm aramamız gereken Ege'de birbiriyle bağlantılı pek çok sorun var. Bunları sadece kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölge meselesine indirgeyemeyiz. Gerginlik ve kriz yaratma potansiyeli olan tüm sorunları, karşılıklı saygı ve işbirliği temelinde ele almalıyız." diye konuştu.

Bu çerçevede yeniden başlatılan güven artırıcı önlemler toplantılarının son turunun 6 Kasım'da İstanbul'da düzenlenmiş olmasından memnuniyet duyduğunu söyleyerek, şunları kaydetti:

"Türkiye olarak Doğu Akdeniz'de hakça paylaşım ülkesini savunmaya devam ediyoruz. Hatırlayacağınız gibi liderlerimiz yaklaşık bir yıl önce, 7 Aralık'ta, geçtiğimiz yıl dostane ilişkiler ve iyi komşuluk hakkında Atina Bildirgesi'ni imzalamıştı. Bildirgenin lafzı ve ruhu doğrultusunda hareket etmemizin görüş ayrılıklarımızın aşınmasını kolaylaştıracağına inanıyoruz."

"KIBRIS ADASI'NDA İKİ TARAFIN DA GÜVENLİĞİ, ÖZGÜRLÜĞÜ VE REFAHI İÇİN YENİ BİR RUHA İHTİYAÇ VAR"

Yerapetritis ile Kıbrıs meselesini de görüştüklerini belirten Fidan, bu konuda Türkiye'nin tutumunun belli olduğunu ve Kıbrıs meselesini adadaki gerçekler temelinde ele almaya devam edeceklerini ifade etti.

Fidan, federasyon modelinin adada artık geçerli olmadığının zaman içinde ispatlandığını kaydederek, "Adada hem Türklerin her Rumların güvenliğini, özgürlüğünü ve refahını mümkün kılacak yeni bir ruha ihtiyaç vardır." dedi.

Türkiye ve Yunanistan'ın ortak tarihle birbirine bağlı olduğuna dikkati çeken Fidan, bu ortak tarihin parçası azınlıkların da iki ülke için birer zenginlik ve çeşitlilik kaynağı olduğunu vurguladı.

Fidan, mevkidaşıyla görüşmesinde Yunanistan'da yaşayan Türk azınlığın ve soydaşların sorunlarını, talep ve beklentilerini gündeme getirdiklerini anlatarak, "Onların hak ve özgürlüklerini huzur içinde kullanabilmelerine büyük önem veriyoruz. Yüzyıllara yayılan ortak geçmişimiz aynı zamanda bizlere kültürel zenginliklerimizi birlikte yaşama fırsatı sunuyor. Bu değerleri, hep beraber geleceğe aktarabiliriz." şeklinde konuştu.

Bu itibarla Yunanistan'daki Türk kültürel mirasının korunmasını önemsediklerini aktaran Fidan, Türkiye'nin Osmanlı eserlerinin restorasyonunda her türlü desteğe hazır olduğunu ilettiğini ve bu konuda karşılıklı işbirliği yapılabileceğini ifade etti.

TÜRKİYE, TERÖRLE MÜCADELEDE YUNANİSTAN'LA ETKİN İŞBİRLİĞİ BEKLİYOR

Fidan, Yerapetritis ve heyetiyle görüşmede, FETÖ, PKK ve DHKP-C başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadelede komşu Yunanistan'la daha etkin işbirliği görmeyi beklediklerini söylediklerini aktardı.

Terörle mücadele konularını da ele aldıklarını kaydeden Fidan, bunun iki ülkenin de menfaatine olduğunu dile getirdi.

Fidan, düzensiz göçle mücadele konusunda birlikte hareket etmenin önemini vurguladıklarını belirterek, ilgili kurumların koordinasyonundan memnuniyetlerini dile getirdiklerini, bunu karşılıklı ziyaretlerle nasıl artırabileceklerini görüştüklerini anlattı.

Bakan Fidan, her alanda olduğu gibi düzensiz göçle mücadelede işbirliğini ilerletmeyi arzu ettiklerini söyledi.

"İSRAİL'E BASKI ARTMAZSA NETANYAHU BÖLGEYİ KANA BULAMAYA DEVAM EDECEK"

İkili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeleri de tartışma ve görüş alışverişi yapma imkanı bulduklarını aktaran Fidan, Orta Doğu, Ukrayna ve Balkanlar başta olmak üzere özellikle yakın coğrafyadaki gelişmeleri karşılıklı değerlendirdiklerini ifade etti.

Fidan, Türkiye'nin bu konudaki tutumuna ilişkin, "Biz Türkiye olarak bölgemizde savaş, gözyaşı ve dram görmek istemiyoruz. Filistin meselesinde iki devletli çözüm vizyonu doğrultusunda Orta Doğu'da sükunetin bir an evvel sağlanmasını istiyoruz. Bu amaçla uluslararası toplumun İsrail'e yönelik sahici ve ciddi bir baskıyı artırarak devam ettirmesi gerekiyor. Aksi takdirde (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu fanatizmi bölgeyi kana bulamaya maalesef devam edecek." diye konuştu.

Ukrayna'da ise bu ülkenin toprak bütünlüğü çerçevesinde adil bir çözümün bulunması gerektiğini savunduklarına işaret eden Fidan, Balkanlar'da barış ve istikrarın daha geniş bölge için son derece kıymetli olduğu hususunda Yunanistan'la hemfikir olduklarını dile getirdi.

Fidan, stratejik öneme haiz bu bölgede işbirliğini geliştirmeyi de arzu ettiklerini kaydederek, "Komşumuz ve müttefikimiz Yunanistan'la diyaloğumuzu daha da güçlendirmeyi umuyorum. Görüş ayrılıklarımızı karşılıklı hak ve çıkarlara saygıyla, uluslararası hukuk temelinde çözebileceğimize yürekten inanıyorum. Yeni nesillere kalıcı bir işbirliği ve sükunet ortamı bırakmak bizlerin görevi. Bunun iki tarafın da ortak hedefi olduğuna inanıyorum." ifadelerini kullandı.