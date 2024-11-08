Trump’ın Özel Kalem Müdürlüğüne seçtiği Wiles, stratejik yetkilere sahip olacak

ABD'nin 47. Başkanı seçilen Trump'ın, "ABD tarihindeki en büyük siyasi zaferlerden birini elde etmesinde kendisine yardımcı olduğunu" belirterek seçim kampanya menajerlerinden Wiles'ı, Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü olarak seçmesi, bu görevin işlevini gündeme getirdi.

Özel kalem müdürlüğü, Beyaz Saray'da başkana en yakın pozisyonlardan biri ve bu kilit role gelen kişi genellikle başkanın günlük programını organize ediyor.

Ancak görev tanımı bununla sınırlı değil. Özel kalem müdürü aynı zamanda başkana her türlü konuda gerekli tüm bilgi ve bakış açılarının ulaşmasını sağlıyor.

Başkanın politikaları konusunda tavsiyeler sunan bu pozisyon, aynı zamanda kabine üyeleri, kongre üyeleri ve diğer devlet kurumlarıyla bağlantıları idare ediyor. Böylece başkanın hükümet organlarıyla ilişkilerini etkili şekilde sürdürmesine ve yasama ile idari süreçlerin sorunsuz işlemesine yardımcı oluyor.

Bu göreve getirilen kişi aynı zamanda yönetim gündeminin şekillendirilmesinde önemli rol oynarken, politikaların uygulama sürecini de denetliyor. Özel kalem müdürü, bu sayede başkanın önceliklerini etkin şekilde takip edebiliyor.

ÖZEL KALEM MÜDÜRLERİ, İÇ VE DIŞ POLİTİKALARI DA BELİRLEYEBİLİYOR

Özel kalem müdürü, ülkenin kriz dönemindeki rolüyle de öne çıkıyor.

Bu pozisyona getirilen kişi, acil durumlarda başkanı bilgilendirirken kriz anlarına hazırlıklı olmasını sağlıyor.

Eski ABD Başkanı George W. Bush'un özel kalem müdürü Andrew Card'ın, 11 Eylül saldırılarını başkana haber verdikten sonra kurumların harekete geçip organize olduğu kriz anlarında baskın rol oynadığı buna örnek olarak verilebilir.

Yine eski başkanlardan Ronald Reagan ve George H.W. Bush'un özel kalemi James Baker, önemli bir stratejist olarak isim yaparken, her iki dönemde de bazı iç ve dış politikalar üzerinde belirgin etkisi görüldü.

Ülkede Demokratlar ile Cumhuriyetçiler arasında büyük tartışmalara neden olan ve uzun süre gündemi meşgul eden "Obamacare" olarak bilinen ve düşük gelirli kişilere sağlık sigortası imkanı sunan reformun Kongre'de kabul edildiği süreçleri Eski ABD Başkanı Barack Obama'nın özel kalem müdürü Rahm Emanuel organize etti.

WİLES "TRUMP'IN DİNLEDİĞİ VE GÜVENDİĞİ" BİR İSİM

Susie Wiles, Trump'ın yakın çevresi tarafından da, Trump'ın son seçim kampanyasını disiplin içinde yürütmesi nedeniyle özel kalem müdürü pozisyonu için önde gelen aday olarak görülüyordu.

Trump'ın seçim kampanyasında Wiles ile çalışan bazı isimler de yeni özel kalem müdürünü, "Trump'ın dinlediği ve güvendiği" biri olarak tanımlıyor.

Wiles'ın, Robert Kennedy Jr ve ABD'li milyarder Elon Musk ile geliştirdiği ilişkiler sayesinde Trump'ın bu kişilerle kurmaya çalıştığı ittifaklarda kilit bir aracı olduğu ifade ediliyor.

Kampanya süreci boyunca göz önünde olmaktan kaçınan Wiles, Trump'ın zafer konuşmasında da mikrofonu alarak kalabalığa hitap etmekten uzak durdu.

Trump, kampanyası sırasında Wiles'ın başarılarına sık sık atıfta bulunarak övdü.

SUSİE WİLES KİMDİR?

ABD'nin New Jersey eyaletinde 1957'de dünyaya gelen Wiles, Maryland Üniversitesinden mezun olmasının ardından dönemin Temsilciler Meclisi üyesi Jack Kemp'in yardımcısı olarak siyasi kariyerine başladı.

Wiles, daha sonra 1980'lerde dönemin Cumhuriyetçi başkan adayı Ronald Reagan'ın kampanyasında çalıştı.

Kariyeri sırasında farklı Cumhuriyetçi isimlerle çalışan Wiles, daha sonra Florida'da valilik için yarışan Ron DeSantis'ın kampanyasında görev aldı.

Cumhuriyetçi Parti içinde önemli bir figür olarak tanınan Wiles, özellikle Trump'ın 2016 ve 2020'de düzenlediği seçim kampanyalarındaki rolüyle öne çıktı.

Wiles, kampanya yönetimi, strateji geliştirme ve kriz yönetimi konularında uzmanlaşarak Trump'ın kampanyalarında aktif bir şekilde yer aldı.

67 yaşındaki Wiles aynı zamanda uzun yıllar boyunca Cumhuriyetçi Parti'nin önde gelen figürleriyle yakın ilişkiler kurarak partinin stratejik vizyonunu etkileyen bir isim olmasıyla tanınıyor.