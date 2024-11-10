Başkan Erdoğan’dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Kabine toplantısı 10 Kasım'a özel Çankaya Köşkü'nde toplandı. Kritik Kabine toplantısında terörle mücadeleden ekonomiye, ABD seçimlerinden Gazze'deki insanlık dramına kadar birçok konu başlığı masaya yatırıldı. Çankaya Köşkü'ndeki basına kapalı toplantı, yaklaşık 3,5 saat sürdü. Toplantının ardından Başkan Erdoğan Millete Sesleniş konuşması yaptı.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN KONUŞMASINDAN ÖNE ÇIKANLAR:

Kahraman şehit ve gazilerimizi anıyorum. Büyük ve güçlü Türkiye hedefini hayata geçirerek ecdada olan borcumuzu ödemek istiyoruz. Türkiye'nin sadece vatan topraklarından ibaret olmadığını biliyoruz. Her yurt dışı seyahatimizde bu gerçeği daha iyi anlıyoruz. Türkiye bir yıldız gibi parlıyor. Gönül coğrafyasında da beklentilerin çıtasını yükseltiyoruz. Allah'ın izni ve yardımıyla bu umutları boşa çıkarmayacağız.

3 Kasım 2022'de Bismillah dediğimiz Türkiye'ye hizmet yolculuğunda 22 seneyi geride bıraktık. Devraldığımız yıldan bu yana her seneyi bir önceki yıldan daha iyi seviyede bıraktık. Saymakla bitiremeyeceğimiz sayısız projeyi hizmeti Türkiye kazandırmanın bahtiyarlığını yaşadık. Milli iradenin üstünde hiçbir gücün olmadığı gerçek demokrasiyi ülkemizde egemen kıldık.

Yamalı koalisyonlar dönemine biz son verdik. Türkiye hükümetlerimiz döneminde tartışmasız bütün alanlarda rekorlardan rekorlara koşmuştur.

Türkiye, Kandil'deki terör baronlarının körüklediği kanlı ve kalleş ölüm tezgahını darmadağın etmekte kararlıdır, bundan da geri adım atmayacaktır.

Küresel sistem, Soğuk Savaş'tan beri en büyük değişimini yaşarken bizim gelişmeleri tribünden seyretme gibi bir lüksümüz bulunmuyor.

Ülkemizde, sivil siyasetin meşru kapıları ardına kadar açıkken, hileli yöntemlerle bölücü örgüte kuklalık yapanlara müsamaha gösterilmesi asla beklenemez.

Terör örgütünün, belediye gücüyle haraç mekanizmaları kurmasına göz yumamayız.

4 BELEDİYEYE GÖREVLENDİRME

İki haftadır ortalığı ayağa kaldıranlar var. Milletin boğazından kısarak ödediği vergilerden belediyeye tahsis edilen helal kaynağın bölücü terör örgütünün haramzadelerine hizmet etmesine asla müsaade etmeyiz. Terör örgütü haraç mekanizması kuramaz; şehirler yerine teröre hizmet olamaz.

Esenyurt Belediye Başkanı'nın kağıt üzerinde başka partide gözükmesi durumu değiştirmiyor. Kürsüden savcıları kaymakamları pervasızca tehdit edenlerin karşısında tek bir cümle dahi kuramadıklarını ibretle takip ediyoruz. Bunun adı korkaklıktır. Meselenin daha vehim tarafı ülkenin 2. büyük partisinin dümeni kırılmış gemi misali sağa sola savrulmasıdır. Bir gün sayın genel başkan Ankara'da vatan millet edebiyatı yapıyor, aynı kişi öteki gün alçak terör eylemlerini övenlerle aynı otobüsün üzerinde korsan miting düzenliyor. Bu parti giderek ittifak ortaklarının rengini alıyor. Terör örgütünün haraç mekanizmasına göz yummayız. Hukukun üstünlüğü ve milli iradenin hakimiyeti ilkesine göre devam edeceğiz.

İHRACAT RAKAMLARI

Kasım ayının ilk cumartesi günü ihracat rakamları açıklandı. Ekonomimizin lokomotifi olarak gördüğümüz ihracatımızdaki yükseliş kesintisiz şekilde sürüyor. İhracat 23,6 milyar dolar oldu. Merkez Bankası'nın brüt rezervleri 159 milyar dolara ulaştı.