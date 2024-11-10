Sanık ve tanıklardan 3 maymun taktiği: Görmedik, duymadık bilmiyoruz

Diyarbakır'da Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili başlayan dava, 3. günde de devam etti. Tutuklu sanıklar amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile Narin'in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar, duruşmaya katıldı. İlk olarak tanık Cahit, Nevzat ve Arif Güran arasında borç nedeniyle aile meclisi kurulduğunu belirtti. Diğer tanık Veysel Subatan ise, bir araba tartışmasında Nevzat'ın 80 bin lira ödeme yapması gerektiğini ancak kabul etmediğini söyledi. Tanıklar, sorunun zorla çözülüp, Nevzat'ın ödeme yapmayı kabul ettiğini ifade etti.

BAŞKANDAN CÜPPELİ MÜDAHALE

Arif Güran'ın kardeşi İbrahim Halil Güran, Enes'i olay günü görmediğini belirtti ve Narin'in kaybolduğu gün mahallede olduğunu söyledi. İbrahim Halil Güran avukatın, "Salim Güran sizi yönlendirdi mi?" sorusu üzerine, "Salim Güran bizi yönlendirmedi" dedi. Güran ailesi avukatlarından Yılmaz Demiroğlu'nun, "Narin'e ait olduğu değerlendirilen bir yazma bulunmuştu, bunun hakkında Narin'in kaybolduğu dönemde röportaj verdiniz mi?" sorusu üzerine Güran, şunları kaydetti: "İlk gün yengeme yazmayı gösterirken bu kız tepeye çıkma ihtimali varsa da evin içine girmemiş, kaçırılmış dedim. Bizim ailede Narin'in öldürüldüğüne dair bir şey yoktu, kim yapmışsa yazmasını bırakmış ve Narin'i kaçırmıştır diye düşündük." Mahkeme başkanı Ramazan Dündar ise sanık Nevzat Bahtiyar'a sorular sorarken cüppesini çıkararak, "İnsani olarak bizden sakladığın bir şey var mı" diye sordu. Bahtiyar ise sadece 'Hatırlamıyorum' demek ile yetindi.