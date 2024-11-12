‘Fidanlar yasama yürütme ve yargıyı temsil ediyor’

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Biz Kardeşiz Ağaçları" ismi verilen fidanların dikilmesinin ardından yaptığı açıklamada, Ülkü Ocakları'nın tüm şubelerini çınar fidanı dikmeleri konusunda görevlendirdiklerini söyledi. Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü: "Çam ağacı malumunuz göknar, sedir ve ladinden oluşuyor. Bugün de adını 'Biz Kardeşiz Ağaçları' olarak nitelendirdik. Toplum hayatında devlet sistemimize baktığınızda bir tanesi yürütme, bir diğeri Meclis, bir tanesi de bağımsız yargıdır. Bu da devlet yapımıza uygun bir yaklaşım."

EGE'DE FİDAN DİKİMİ

MİLLİ Ağaçlandırma Günü sebebiyle Ege Bölgesi'nde de fidan dikimi gerçekleştirildi. Denizli'de 12 ayrı noktada toplam 5 bin 916 fidan toprakla buluşturuldu. Aydın'da il genelinde 9 bin 261 fidan toprakla buluştu. Türkiye'de orman yangınları açısından en hassas illerin başında gelen ve yüzde 68'i ormanlık olan Muğla'nın 13 ilçesinde 20 bin bin 111 fidan dikildi. Manisa'da da yanan ormanlık alana 1600 fidan dikildi.