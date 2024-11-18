Başkan Erdoğan Rio’da

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere özel uçak "CAN" ile Brezilya'nın Rio de Janerio şehrine geldi. Zirvenin teması "Adil Bir Dünya ve Sürdürülebilir Bir Gezegen İnşa Etmek" olarak belirlendi.Erdoğan'ın manifesto haline gelen "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" teziyle örtüşen temaya sahip zirvede Türkiye, küresel sorunlara somut çözüm önerileri getirecek. Ankara, İsrail'in bölgede günden güne artan saldırganlığını ve ortaya çıkardığı bölgesel savaş tehdidini zirve gündemine taşıyacak. Gerilimlerin masaya yatırılacağı zirvede Rusya-Ukrayna savaşında gelinen aşama da görüşülecek.

3 OTURUM GERÇEKLEŞECEK

G20 Liderler Zirvesi, bugün Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva'nın liderleri karşılamasıyla başlayacak. Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya'nın yer aldığı danışma ve koordinasyon platformu MIKTA'nın liderleri de bir araya gelecek. Liderler, Küresel Yönetişim Kurumlarının Reformu Oturumu'na da katılacak.