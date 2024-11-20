“Cumhurbaşkanımızla aramızda ayrışma olamaz”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında gündeme dair önemli mesajlar verdi. Cumhur İttifakı'nda görüş ayrılığı olduğuna dair çıkan iddiaları kesin bir dille yalanlayan Bahçeli, "Boşa koyup dolu tutmanın kurnazlığına sapanlar gündemi epey şekilde meşgul etmektedir" dedi.

İSTİKLALİN MUHAFIZI

Bahçeli, "Cumhurbaşkanımızla aramızdaki derin ve karşılıksız bağı ahlaki, samimi ve dostane diyaloğu sorgulayan köşe başı fitnebazlar iyice azıtmaktadır. Cumhur İttifakı istiklalin muhafızı, istikbalin mimarıdır. Yedi düvel topuyla tüfeğiyle üzerimize gelse bile irademizden milim taviz vermedik, bundan sonra da vermeyeceğiz. Fitne yayan siyasetçileri, sözde gazetecileri, sosyal medya farelerini, FETÖ'cü hainleri, bölücü mihrakları, dış bağlantılı casusları rezil rüsva etmek için uygun zamanı sabrın gücüyle bekliyoruz. Arsızlara en küçük geri adımımız söz konusu olursa diyorum ki gök girsin, kızıl çıksın" diye konuştu.

'KARARINA SAYGILIYIZ'

Söz konusu iddiaları yayanlara seslenen Bahçeli, "Mevzubahis vatan, bayrak, milletse Cumhurbaşkanımız Erdoğan ile şahsım arasında hiçbir ayrılığın ve ayrışmanın söz konusu dahi olmayacağını mühür- lü kalplere, duymayan kulaklara, görmeyen gözlere hatırlatmak dava ve vicdan görevim. Öküz altında buzağı arayacaklarına gitsinler kendilerine münasip kapak arasınlar" dedi. Kürtlere de seslenen Bahçeli, "PKK Kürtleri temsil edemez. Şimdi açıkça görüldü ki, bir adım ileri gitmek için yola çıkanları engellemeye çalışanlar var. Dün terörist başının yoldaşı olanlar, şimdi Amerika'nın uşağı olmuşlar. Biden'ın üvey evlatlarına, Türk milletinin asil evlatlarını kurban edemeyiz" ifadelerini kullandı. Bahçeli, konuşmasından sonra Meclis'te gazetecilere yaptığı açıklamada teğmenler kararını değerlendirerek, "Milli Savunma Bakanlığı çok hassas bir bakanlık. Türk Silahlı kuvvetlerinin her konuda yetişmesini sağlayan kurum. MSB'nin kararına saygı duyuyorum" şeklinde konuştu.