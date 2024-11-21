UCM’den Netanyahu hakkında yakalama kararı!

Son dakika... Uluslararası Ceza Mahkemesi, (ICC) Gazze'de 'savaş suçu' ı̇şledı̇klerı̇ gerekçesiyle İsrail başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski savunma bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama kararı çıkardı.

Karar, Netanyahu'yu ve Gallant'ı uluslararası olarak aranan şüpheliler haline getiriyor.

Üç yargıçtan oluşan heyet, Netanyahu ve Gallant için tutuklama emri çıkarma yönündeki oybirliğiyle aldığı kararda, "Mahkeme, her iki şahsın da Gazze'deki sivil halkı, yiyecek, su, ilaç ve tıbbi malzemeler ile yakıt ve elektrik de dahil olmak üzere, yaşamları için vazgeçilmez olan şeylerden bilerek ve isteyerek mahrum bıraktıklarına dair kanıtlar buldu" ifadelerini kullandı.

TEPKİ VERMİŞLERDİ

Netanyahu ve diğer İsrail liderleri, ICC Başsavcısı Karim Han'ın tutuklama emri talebini utanç verici ve antisemitik bularak kınamıştı. ABD Başkanı Joe Biden da savcıyı sert bir şekilde eleştirerek İsrail'in Hamas'a karşı kendini savunma hakkını desteklediğini ifade etmişti.