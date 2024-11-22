Yenidoğan çetesi” davası sanığı: Amacım belediye başkanı olmaktı

47 sanığın yargılandığı Yenidoğan Çetesi davasının duruşmasının 4'üncü günü dün gerçekleşti. Duruşmada savunma yapan Esenyurt Reyap Hastanesi'nin medikal muhasebe biriminde çalışan tutuklu sanık Funda Özen, "SGK'da tıbbi evraklar ile oynama yapıldığı gerekçesi ile dolandırıcılık suçundan yargılanıyorum. Ama benim tıbbi bilgim yok. Tıbbi bir evrak ile oynama imkanım olamaz" dedi. Duruşmada savunma yapan ve suçun işlendiği tarihte Esenyurt Belediye Başkanlığı Sağlık Hizmetlerinde çalışan Renas Kılıç ise siyasi amaçlarının bulunduğunu belirterek "Hedefim kimseyi öldürmek değil, ben belediye bünyesinde çalışıyorum. Amacım bu işlere bulaşıp, kazanç sağlamak değil, Esenyurt Belediyesi'nde Belediye başkanı olmaktı" ifadesini kullandı.