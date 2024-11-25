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Başkan Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte'yi kabul ediyor

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi kabul ediyor. Rutte, resmi temaslarda bulunmak üzere ilk kez Ankara'ya geldi.

HABER MERKEZİ
Başkan Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte’yi kabul ediyor

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'yı ziyaret ederek Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceği bildirilmişti.

NATO Genel Sekreteri Rutte, Başkan Erdoğan ile görüşmeden önce "Kolektif güvenliğimize yönelik giderek artan zorlukları ele almak için Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya gelmeyi sabırsızlıkla bekliyorum" açıklaması yaptı.

Rutte, "Giderek öngörülemez hale gelen bir dünyada Türkiye, İttifakımıza paha biçilmez katkılarda bulunarak güney kanadımızdaki caydırıcılığı güçlendiriyor" ifadelerini açıklamasına ekledi.

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