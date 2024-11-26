Başkan Erdoğan: Kadına şiddet insanlığa ihanettir

aşkan Erdoğan dün düzenlenen "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" programında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Kadına yönelik şiddet eylemlerinde hayatlarını kaybetmiş tüm kardeşlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailelerine ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Doğrudan ve dolaylı olarak şiddete uğramış, acı çekmiş, sıkıntı çekmiş her bir kadın için büyük bir kırılma noktası olan bu vahim durumu başkalarıyla paylaşmış veya paylaşamamış tüm kadınlara geçmiş olsun diyorum. Bir eş, bir baba ve Türkiye Cumhurbaşkanı olarak ülkemizdeki ve dünyadaki tüm kadınların onurlarını, onurluca yaşama haklarını koruma mücadelelerinde daima yanlarında olacağımı tekrar ifade ediyorum. Her zaman şunu söyledik: Kadına yönelik şiddet insanlığa ihanettir. Eşref-i mahlukat olan insana, özellikle de kadınlara yönelik şiddet kabul edilemez,