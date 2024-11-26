‘Çocuklarımıza şiddetsiz bir dünya bırakmalıyız’

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Şiddetin karanlığının yalnızca bir bedeni değil, bir ruhu, bir geleceği, bir nesli yaralayacağını belirten Erdoğan, "Şiddetin kökünü kurutmak hepimizin el birliğiyle yürüteceği çalışmalara bağlıdır. İnanıyorum ki, devletimizin şiddetin her türlüsüne karşı attığı güçlü adımlar, medya, sivil toplum kuruluşları ve vicdan sahibi her bir bireyin desteğiyle daha da güçlenecektir. Zira 'Bu son olsun' dediğimiz şiddet vakalarının sonunu ancak birbirimize kenetlendiğimiz ölçüde getirebiliriz. Çocuklarımıza şiddetsiz bir dünya bırakabilmeyi temenni ediyorum" ifadelerini kullandı