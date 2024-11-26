KADEM’den ‘şiddete seyirci kalma’ çağrısı

KADIN ve Demokrasi Vakfı (KADEM) İzmir İl Temsilcisi Arzu Günaydın, 25 Kasım Uluslararası Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü nedeni ile bu yıl ki sloganlarının 'Şiddete seyirci kalma' olarak belirlendiğini söyledi. KADEM olarak geçen yıl televizyon ve dijital platformlarda yayınlanan dizilerdeki kadına yönelik şiddetle ilgili yaptıkları araştırmanın çarpıcı sonuçlarını da paylaşan Günaydın, "İncelemeye konu olan 14 dizinin toplamda 327 bölümünde 3 bin 13 kadına yönelik şiddet sahnesi tespit ettik. En çok karşılaştığımız şiddet türlerinin başında maalesef psikolojik ve sözlü şiddet geliyordu" dedi.

'ARAŞTIRMA YAPTIK'

11 yıldır kadına yönelik şiddetin her türü ile mücadele ettiklerinin altını çizen Günaydın, tüm çabalarının öncelikle şiddetin ortaya çıkmadan önünü alabilmek ve kadını korumak olduğunu ifade etti. "Medyada kadına yönelik şiddet ve izleyici farkındalığı: Yerli diziler üzerine inceleme" konu başlığıyla önemli bir araştırma yaparak en çok izlenen 14 yerli yapım diziyi kadına yönelik şiddet bağlamında incelediklerinin altını çizen Günaydın şöyle söyledi: "14 dizinin toplamda 327 bölümünde 3 bin 13 kadına yönelik şiddet sahnesi tespit ettik. Bunların başında yüzde 51 oranında psikolojik şiddet, yüzde 24 sözlü şiddet, yüzde 11 çok boyutlu ve karmaşık şiddet, yüzde 8'de fiziksel şiddet yer aldı. Bu sebeple bizler kampanya boyunca 'Şiddete seyirci kalma' diyeceğiz."