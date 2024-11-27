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Haberler Gündem Emine Erdoğan'dan 'Küresel Kadınlar Forumu' paylaşımı

Emine Erdoğan'dan 'Küresel Kadınlar Forumu' paylaşımı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, katıldığı '3'üncü Dubai Küresel Kadınlar Forumu'na ilişkin paylaşımda bulundu.

AA
Emine Erdoğan’dan ’Küresel Kadınlar Forumu’ paylaşımı

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şunu hiç unutmamamız gerekiyor, kadın ve erkek, bir bedenin sağ ve sol ayağı gibi, bir kuşun kanatları gibi, bir bütünün iki yarısıdır. Birisi olmadan diğeri ilerleyemez. Kadınların tasarım ve üretim süreçlerinde yer almadığı teknolojiler, bizi daha iyi bir geleceğe götüremez" dedi.

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