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Haberler Gündem "Kuyu-46" ile İzmir dahil 56 ilde tefeci ve dolandırıcılara operasyon: 166 şüpheli yakalandı

"Kuyu-46" ile İzmir dahil 56 ilde tefeci ve dolandırıcılara operasyon: 166 şüpheli yakalandı

Son dakika İzmir haberleri...Organize suç örgütlerine yönelik mücadele devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir dahil 56 ilde tefecilere ve dolandırıcılara yönelik mali suç örgütlerine düzenlenen "Kuyu-46" operasyonlarında 166 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

AA
Kuyu-46 ile İzmir dahil 56 ilde tefeci ve dolandırıcılara operasyon: 166 şüpheli yakalandı

Son dakika İzmir haberleri... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 56 ilde tefecilere ve dolandırıcılara yönelik mali suç örgütlerine düzenlenen "Kuyu-46" operasyonlarında 166 şüphelinin yakalandığını bildirdi. Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, suç ve suçlularla mücadelelerini azim ve kararlılıkla sürdürmeye devam edeceklerini belirtti.

Kuyu-46 ile İzmir dahil 56 ilde tefeci ve dolandırıcılara operasyon: 166 şüpheli yakalandı

Organize suç örgütleri ve çeteler gibi tefecilere de göz açtırmayacaklarını vurgulayan Yerlikaya, Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bitlis, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kayseri, Kırşehir, Konya, Manisa, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Ordu, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tokat, Trabzon, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Batman, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük, Osmaniye ve Düzce'de "Kuyu-46" operasyonlarının düzenlendiğini ifade etti.

Kuyu-46 ile İzmir dahil 56 ilde tefeci ve dolandırıcılara operasyon: 166 şüpheli yakalandı

Bakan Yerlikaya, operasyonda yakalanan 166 şüpheli hakkında, tefecilik, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına yönelik nitelikli dolandırıcılık, kişilere karşı nitelikli dolandırıcılık, parada sahtecilik, resmi ve özel belgede sahtecilik, Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçlarından soruşturma başlatıldığını aktardı.

Kuyu-46 ile İzmir dahil 56 ilde tefeci ve dolandırıcılara operasyon: 166 şüpheli yakalandı

Operasyonlar sonucu, 20 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği ile çok sayıda çek ve senedin ele geçirildiğini, sahte plaka basılan bir atölyenin de deşifre edildiğini anlatan Yerlikaya, "Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle." değerlendirmesinde bulundu.

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