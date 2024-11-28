Kütahya’da 3 ayrı trafik kazası kamerada!

Kayda geçen kazaların nedeninin kurallara uymama ve dikkatsizlik olduğu görüldü.

Kentin farklı noktalarına yerleştirilen kameralar tarafından kaydedilen kazalarda can kaybı olmazken kazaların en çok aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu meydana geldiği belirlendi.