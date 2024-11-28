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Haberler Gündem Kütahya'da 3 ayrı trafik kazası kamerada!

Kütahya'da 3 ayrı trafik kazası kamerada!

Kütahya'da aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu meydana gelen 3 ayrı trafik kazası, kentin farklı noktalarına yerleştirilen kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

İHA
Kütahya’da 3 ayrı trafik kazası kamerada!

Kütahya'da aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu meydana gelen 3 ayrı trafik kazası, şehir güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

Kütahya’da 3 ayrı trafik kazası kamerada!

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan görüntülerde İstasyon Caddesi, Atatürk Bulvarı ve Yunus Emre Caddesi üzerinde meydana gelen 3 ayrı motosiklet kazası şehir güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Kütahya’da 3 ayrı trafik kazası kamerada!

Kayda geçen kazaların nedeninin kurallara uymama ve dikkatsizlik olduğu görüldü.
Kentin farklı noktalarına yerleştirilen kameralar tarafından kaydedilen kazalarda can kaybı olmazken kazaların en çok aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu meydana geldiği belirlendi.

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