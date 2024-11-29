Son dakika: Başkan Erdoğan: Dünya 5 ülkenin eline bırakılamaz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen TRT World Forum'da konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Kendi alanında artık bir marka haline gelen TRT World Forum'un bu yıl sekizincisi düzenleniyor. Dünyanın geleceğine kayıtsız kalmayan siz değerli katılımcılarla forum vesilesiyle birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Burada öncelikle bir gerçeği ifade etmek istiyorum. Kamu yayıncımız TRT, sorumlu toplumun tamamına hitap eden insan ve değer odaklı yayınlarıyla Türkiye'nin yüz akı kurumlarından biridir. TRT World Forum ise dünyanın düşünce iklimine çeşitlilik getiren bir platformdur. TRT World Forum'u yalnızca bir tartışma zeminini değil, aynı zamanda dünyanın sorunlarına çözüm arayışlarının somutlaştığı bir irade platformu olarak değerlendiriyoruz.

Fikri bir zeminde kritik meselelerin ele alındığı bu platformun her yıl genişleyerek daha çok insana ulaştığını görüyor, bunu da fevkalade önemsiyoruz. Bu seneki foruma Türkiye ile birlikte 30'u aşkın ülkeden akademisyenin, siyasetçinin, sivil toplum mensubu, gazeteci, iş insanı ve kanaat önderinin iştirak ettiğini öğrendim. İnsanların arasındaki bariyerleri kaldıran bu tip etkinlikler tüm insanlığın geleceğini etkileyen küresel meselelerin çözümünde kritik önemdedir.