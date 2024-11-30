Futbolculuktan çete üyeliğine

Bir dönem Türkiye'de Akhisarspor dahil birçok kulüpte top koşturan Alim Aykut Esgi (25), Avrupa'nın en acımasız uyuşturucu kartellerinden biri olarak kabul edilen Mocro çetesinin ikinci adamı çıktı. Esgi'nin, Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde son 3 ayda uyuşturucu savaşları için düzenlenen 11 bombalı saldırının sorumlusu olarak gösterilen ve Fransa'da tutuklanan Mocro mafyasının Köln lideri Sermet A. ile birlikte hareket ettiği belirlendi. Almanya'yı cehenneme çeviren olaylar zinciri, Sermet A.'nın kontrolündeki 350 kilo esrarın çalınmasıyla başladı. İddiaya göre 1.5 milyon euro değerindeki uyuşturucunun kaybolmasının ardından Sermet A. ve çete üyeleri, düzenledikleri bombalı saldırılarla adeta şehri cehenneme çevirdi. Örgüt üyeleri kentin çeşitli bölgelerinde farklı adreslere 12 hafta içerisinde toplam 11 bombalı saldırı düzenledi.

POLİSTEN VİLLAYA BASKIN

Patlamalarda 1 kişi hayatını kaybederken 5 kişi ağır yaralandı. Bombalı saldırılar sonrası çalınan esrarı bulamayan Sermet A.'nın talimat verdiği Esgi, uyuşturucuyu çaldıklarını düşündüğü El Zein çetesinden bir kişinin kardeşini ve eşini kaçırdı. Genç çifti Köln-Rodenkirchen'deki bir villaya götüren Esgi ve çete üyeleri, çırılçıplak soydukları çifte günlerce işkence etti.

İhbar üzerine polis, villaya düzenlediği baskında genç çifti baygın bir şekilde kurtarırken, Esgi ve örgütün gizli kasası olduğu iddia edilen Tunus asıllı Alman vatandaşı Aymen S. (24) ve 4 çete üyesini gözaltına aldı. Alim Aykut Eski ve çete üyeleri adam kaçırma, uyuşturucu kaçakçılığı suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hakkında uluslararası düzeyde yakalama kararı çıkartılan Mocro mafya lideri Sermet A. ise Paris Roissy Havalimanı'nda polisler tarafında Dubai'ye kaçma hazırlığı yaparken yakalandı.

Mocro mafyasının dişçi koltuğunda kurbanlarına işkence yaptığı ortaya çıktı.

TÜRKİYE'DE BİRÇOK TAKIMDA OYNADI

Futbolculuk kariyerinde Fatih Karagümrük, Darıca Gençlerbirliği, Celik Zenica, Bayrampaşa, Akhisarspor takımları bulunan Alim Aykut Esgi, son olarak 26 Eylül 2018 tarihinde Karagümrük - 1922 Konya kupa maçında sadece 1 dakika sahada kaldı. Esgi'nin adı Türkiye'de de birçok olayda gündeme gelmişti.