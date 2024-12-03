MHP lideri Devlet Bahçeli: Esad, Türkiye’nin uzanan elini tutmamıştır

Son dakika haberleri: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Dezenflasyon süreci başladı ekonomi zor günleri geride bıraktı. Türkiye ekonomisi 4 yıl kesintisiz 17 çeyrektir büyüme potansiyeli göstermiştir. Ekonomik ufkumuz açıldı.

2025 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi'nin ülkemize ve devletimize şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Bütçeyi sonuna kadar destekleyeceğimizi buradan ifade etmek istiyorum.

PİYASADA SAHTE DOLAR İDDİALARI: TÜRKİYE'YE YÖNELİK OPERASYONDUR

Son günlerde 600 milyon dolara yakın sahte paranın piyasaya sürüldüğüne dair haberler külliyen yalan ve saptırmadır. Kapalıçarşı'ya kadar sirayet etmesi, döviz bürolarının alım satımı bıçak gibi kesmesi bize göre bir operasyondur. İpsiz bir kuyuya taş atan bozguncu taifenin peşine takılmak ülkemize yapılan kötülüktür. İstanbul Başsavcılığı harekete geçmiş, sahte para basımları için soruşturma başlatmıştır. Sahteliğe karşı mücadele amansız şekilde sürmelidir. Ülkemizin sahte parayla anılmasını isteyenlerin hevesleri kursaklarında bırakılmalıdır.Vatandaşlarımızı sakin olmaya davet ediyorum. Telaşa lüzum olmadığını bilakis Türkiye düşmanlarının bunu arzuladığını söylemek istiyorum. Sahte para iddiasının maksatlı şekilde dolaşıma sokulduğunu düşünmekteyim. MHP gündeme hakimdir. MHP Türk ve Türkiye Yüzyılı'nın mali ve ekonomik bağımsızlığımızın gayesinde sıçrama yapacağına inanmaktadır. Vakit tamamdır söz konusu vatandır.

"HEZİMET GERİLEMEK DEĞİL, VAZGEÇMEKTİR"

Devletin adı ve unvanı değişse de Türk milletinin asırlarca takip ettiği siyaset şekli değişmemiştir. Devlet aklı dediğimiz de budur. Hezimet gerilemek değil, vazgeçmektir.

Türk milletinin asırlarca takip ettiği siyaseti izliyoruz. Yüreğimiz Cumhur İttifakı'na adamıştır. Cumhur İttifakı Türkiye'nin istikbali için ilke ve irade birliğidir.

SURİYE'DEKİ SON GELİŞMELER

Suriye'de 14 yılı bulan istikrarsız sarmalında cephe üstüne cephe açılmaktadır. Olayları sağduyu ile takip etmeliyiz. Komşu coğrafyalarında süregelen, barış ve huzur ortamını süngüleyen kaotik iklim giderek sertleşmektedir. Başkent Ankara vizyonuna bağlı kalarak, ülkemizi ve milletimizi önceliğine alan güvenlik tedbirlerine uygun tavır takınmalıyız. Türk devletinin şimdiye kadar yaptığı budur.

Bize göre hala vakit geçmiş değildir. Esad'ın Türkiye ile ön şartsız temas kurması, önce kendi hayrına sonra da ülkesinin çıkarınadır. Türkiye Cumhuriyeti'nin hiçbir ülkenin toprağı yoktur. Esad uzattığımız eli tutmadı. Türk askerini hazmedemeyen Baas zihniyeti rezalettir. Suriye'nin istikrar ve huzura kavuşması elbette samimi dilek ve temennimizdi. Bu gerçekleşmeden coğrafi mıntıkaları terk etmek felakettir."

YPG yok edilene kadar sahayı boşaltamayız.

"ABD VE RUSYA VERİLEN SÖZLERİ TUTMADI"

ABD ve Rusya, 'Teröristleri bölgeden çekeceğiz' dediler, verdikleri sözleri tutmadılar. Bölücü terör örgütüne hayat haramdır.

PYD/YPG düşmanımızdır. Türkiye tamamen terörden arınacak ve bahara kavuşacak. Ya da teröristler tek tek canlı hedef olmaktan kurtulamayacaktır."

TEL RIFAT TEMİZLENDİ SIRA MÜNBİÇ'TE"

DEM partinin henüz nerede duracağını kestirememesi yanlıştır. DEM ya Türkiye partisi olacak ya da derdest. Gelişmelerin Kürt kardeşlerimizle alakası yoktur. Tel Rıfat'tan çıkarılanların katil olduğunu Kürt kardeşlerimizde görecektir. Suriye toprakları Suriyelilerindir. Tel Rıfat temizlendi sıra Münbiç'te.

"CHP HALKTAN UMUDU KESTİ"

CHP genetik mirasına sarılarak eski hastalığın pençesine yeniden yenik düşmüştür. Özgür Bey yolun yol değildir. Ağzının ayarı hepten bozuldu, sözün söz değil."