Emine Erdoğan: İnsana dokunan her iyilik, yarının en parlak ışığıdır

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İnsana dokunan her iyilik, yarının en parlak ışığıdır. Hatay'da hayat bulan Engelli Sosyal Girişimcilik Merkezi ve Serdar Demir Çocuk Evleri Sitesi, bu ışığı güçlendirerek gönülden gönüle çoğaltıyor. Ülkemiz ve milletimiz için umut dolu başka projelerin müjdecisi olmasını temenni ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Emine Erdoğan'ın paylaşımında, Engelli Sosyal Girişimcilik Merkezi Açılış Programı ve Serdar Demir Çocuk Evleri Sitesi Ziyareti'nden görüntüler de yer aldı.