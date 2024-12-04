Engelli hükümlü ve tutuklulara açık görüş izni

Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle ceza infaz kurumlarında bulunan engelli hükümlü ve tutuklulara yönelik düzenleme yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, değerlendirmelerine yer verilen Adalet Bakanı Tunç, Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmeliğin, "Bayramlarda ve özel günlerde açık görüş" başlıklı 15. maddesi gereği, engelli hükümlü ve tutuklulara açık görüş hakkı tanınmasının kararlaştırıldığını duyurdu.

Tunç, "Adalet Bakanlığı olarak ceza infaz kurumlarında bulunan engelli hükümlü ve tutukluların, 3-6 Aralık tarihleri arasında ziyaret hakkı bulunan yakınlarıyla yapacakları görüşmelerini 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle açık görüş olarak yapmalarına imkan sağlıyoruz. Kararın hayırlı olmasını diliyorum. Engelli vatandaşlarımızın her zaman yanında olmaya ve adalete erişimlerini daha da kolaylaştırmak için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.