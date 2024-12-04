Pençe-Kilit’te yaralanan askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 16 Kasım'da bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan ateş sonucu ağır yaralanan Uzman Çavuş Eren Kızıldağ'ın (25) tedavi gördüğü hastanede şehit olduğunu bildirdi.

Uzman Çavuş Eren Kızıldağ'ın cenaze namazı, vasiyeti üzerine bugün Sabancı Merkez Camii'nde kılınacak. Yaklaşık bir yıl önce Esma Kızıldağ ile evlenen Eren Kızıldağ'ın izinden döndükten 20 gün sonra vurulduğu öğrenildi. Şehidin, eşi Esma Kızıldağ'a, "Gidip de dönmemek var. Eğer geri dönmezsem, cenazemi Adana Sabancı Merkez Camii'nde kılın" şeklinde vasiyette bulunduğu öğrenildi.