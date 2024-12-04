Yenidoğan Çetesi davasında 14 kişi daha gözaltına alındı

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık", "rüşvet", "kasten öldürmenin ihmali davranış ile işlenmesi" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yeni bir operasyon gerçekleştirdi.

Ekipler, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen, organize suç örgütü elebaşı olduğu iddia edilen Fırat Sarı ile birlikte hareket eden aralarında 5 doktor, 3 hemşire, 5 sağlık çalışanı ve 1 sivilin yer aldığı 14 şüpheli gözaltına alındı.

Türkiye'nin konuştuğu Yenidoğan Çetesi'nin yargılanması devam ediyor. Dün 12. Duruşmanın gerçekleştiği mahkeme salonunda sanık savunmaları yerine mağdur ve acılı aileler dinlendi.

"BEBEĞİMİZİN ÖLDÜĞÜNÜ HABER VERMEDİLER"

Acılı baba Mustafa Mevlüt Tokluoğlu "Bize doktorumuz tavsiye etti. Avcılar Hospitali tercih ettik. İkiz bebek bekliyorduk biri yaşıyor, biri vefat etti. Ne olduysa içeride oldu. Yaşayan çocuğumuz da 15 gün yoğun bakımda kaldı." diye konuştu.

Hastanenin bebeklerinin öldüğünün haber vermediğini ileri süren anne Esra Tokluoğlu da "Benim bebeğimin bilindik bir şikayeti vardı. Ama ölecek denmedi. Eşim hastaneye gitti bebeğin öldüğünü öğrendik. Yoksa bize kimse bilgi vermedi." sözleriyle yaşadıklarını anlattı.

"ÇOCUK DOKTORU HİÇ GÖRMEDİM"

Bebeğinin cansız bedeninin bisküvi kutusunda verildiğini söyleyen Mehmet Kaya ise "Ben çocuk doktoru görmedim bu süreçte. Songül hoca çocuğun çok iyi olduğunu söyledi. Ne olduysa gece 2'de çocuğumun vefat ettiği söylendi" diye konuştu.

HEMŞİREYİ GÖSTERİP "DOKTOR BUYDU" DEDİ

Opara bebeğin babası Benedict Nayereugo Opara, Birinci Hastanesi'nde bebeklerine bakmak için öncelikle para istediklerini, bebek öldü dediklerinde ise hala nefes aldığını söyledi.

Mahkeme başkanının "Doktor kimdi?" Sorusuna cevap veren baba, hemşire Hakan Doğukan Taşçı'yı göstererek "Doktor buydu. Bebeğim kötüleştiğinde beni hastaneye çağırdılar. Gittiğimde bu şahısla konuştum. Bana doktor olduğunu söyledi. Çocuğa test yapacağını söyledi" dedi.

10 TUTUKSUZ SANIĞA TUTUKLAMA TALEBİ

Cumhuriyet savcısı, Birinci International Hastanesinin sahibi Ali Aksu, Esenler Güney Hastanesinin mesul müdürü doktor Ali Dirik, doktor Şeyhmus Çelik, TRG Hospitalist Hastanesinde doktor Mehmet Gürül, TRG Hospitalist Hastanesi Genel Müdürü Murat Mantuş, Bağcılar Şafak Hastanesi İşletme Müdür Yardımcısı Mustafa Kazan, hemşire Ceren Hatice Kırım, hemşire Renginar Molla, hemşire Serenay Şenkalaycı ve tıbbi sekreter Sümeyye Özdemir hakkında tutuklama kararı verilmesini istedi.

Müşteki beyanlarının alınmasının ardından dava, sanık avukatlarının savunma yapmaları için duruşma bugüne ertelendi.