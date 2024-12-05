Suriye’ye dönüş için sınır kapılarında uzun kuyruklar oluştu

Hatay'da sığınmacı olarak yaşayan Suriyeliler, İdlib ve Halep'in muhalif güçler tarafından kontrol altına alınmasının ardından ülkelerine geri dönmeye başladı. Doğup büyüdükleri, vatan topraklarına geri dönme zamanın geldiğini belirten Suriyeliler Hatay'ın Cilvegözü Sınır kapısında uzun kuyruklar oluşturdu. Suriye'de 2011 yılında başlayan iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan ve can güvenlikleri olmadığı için ülkelerine dönüş yapamayan Suriyeliler, İdlip ve Halep'in muhalif güçler tarafından kontrol altına alınmasının ardından, ülkelerine dönmek için yola çıktılar.

Yaşadıkları köy ve kasabalarında güvenliğin sağlanmasının ardından ülkelerine dönmeye başlayan Suriyeliler, Cilvegözü sınır kapısından çıkış yapıyor. İdlib ve Halep başta olmak üzere bu kentlere bağlı kasaba ve köylerin muhalif güçlerin eline geçmesinin ardından Suriyelilerin ülkelerine dönüş yoğunluğu arttı. Sadece Cilvegözü sınır kapısından günde 200 Suriyeli çıkış yaparak ülkesine dönüyor.

AH VATAN VAH VATAN

Yaklaşık 6 yıldır Türkiye'de yaşadığını ifade eden Suriyeli kadın Kawa Alan, "Türkiye'ye 6 yıl önce geldim. Türkiye'ye gelmeden önce yaşadığım şehirler, Halep ve İdlib kontrol altına alınınca, ülkeme dönmeye karar verdik. Türkiye'de çok iyi ağırlandık ama insanın kedi vatanı gibisi yok. Halip ve İdlip'te akrabalarım, arkadaşlarım var. Birkaç saate kadar evimde olacağım. Bunun için de çok mutluyum" dedi.

Yıllardır sadece telefonla iletişim kurabildikleri yakınlarına kavuşmanın heyecanını yaşadığını dile getiren Abdulaziz Koman ise, "Eşim ve 3 çocuğum ile birlikte 7 yıl önce Türkiye'ye geldim. Yıllardır vatan hasreti çekiyoruz. Türkiye sağolsun bize yıllardır ev sahipliği yaptı. Canımızı kurtardık. Bugün yaşıyorsak, bu Türkiye'nin sayesinde. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyoruz. Ama artık ülkemize dönüş zamanımız geldi. Bu dönüş bizim için aynı zamanda yeni bir başlangıç anlamı taşıyor" diye konuştu.

TÜRKİYE KİLİT ROLE SAHİP

Halep'in ardından Suriye Milli Ordusu güçleri Özgürlük Şafağı Operasyonu ile terör örgütü YPG'nin işgali altındaki Tel Rıfat'ı militanlardan temizleyerek yönünü bir diğer terör merkezi olan Münbiç'e çevirdi. Halep'teki muhalif unsurlar Hama'ya doğru, Tel Rıfat'takiler de Münbiç yönüne ilerlerken bölgede oluşacak yeni statüko öncesinde dünyanın gözü Türkiye'ye çevrildi. Rusya, ABD, İran, Katar, Almanya ve çok sayıda ülke etkili medya kuruluşları Türkiye'nin bölgedeki kilit rolüne vurgu yaparken, Batı medyasındaki haberlerde de yaşanan gelişmelerin Ankara'nın lehine ilerlediği kaydedildi.

TEL RIFAT'TAKİ 10 KİLOMETRELİK TÜNEL ŞEBEKESİ TARANIYOR

SMO'nun Özgürlük Şafağı Operasyonu'yla 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG'nin elinden kurtardığı Tel Rıfat'taki 10 kilometrelik tünel şebekesi görüntülendi.

Tünel arama tarama faaliyetlerinde, binaların metrelerce altına kazılan tünellerde, belirli aralıklara istiflenen varillere, elektrik kablolarına ve demir kapıların ardındaki yataklı odalara rastlandı. Tünel şebekesindeki duvarlarda, terör örgütü PKK/ YPG'nin paçavralarının asılı olduğu görüldü.

ESAD, ELİ SİLAH TUTANLARI ASKERE ALIYOR

Esad rejimi, başkent Şam'ın Doğu Guta bölgesinde, 15-47 yaş aralığında eli silah tutanları askere alıyor. Bölgedeki gençler rejim güçlerinden saklanmaya çalışıyor. Bölgede gıda ürünlerinin aşırı pahalı olduğu ve yakıt sıkıntısı yaşandığı öğrenildi. Suriye rejimi, 21 Ağustos 2013'te muhalifler tarafından kontrol edilen Doğu Guta bölgesinde kimyasal silaha başvurarak 1400'ün üzerinde sivili öldürmüştü.

YENİ ASTANA SÜRECİ PLANI

Suriye'de muhalifler ile rejim güçleri ve PKK/YPG arasında çatışmalar sürerken Türkiye, Rusya ve İran arasında yeni bir Astana sürecinin başlaması bekleniyor. İran Dişişleri Bakanı Abbas Arakçi, Astana süreci toplantısının dışişleri bakanları düzeyinde 7-8 Aralık tarihinde Doha'da yapılabileceğini açıkladı.