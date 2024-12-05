Yılın son MGK’sı toplanıyor! Ana gündem Suriye

2024 yılının son Milli Güvenlik Kurulu bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Külliye'de toplanacak. Milli Güvenlik Kurulu toplantısının ana gündem maddesi Suriye'de yaşanan son gelişmeler olacak.

PKK/YPG VE UZANTILARIYLA MÜCADELE

Suriye ve bölgedeki gelişmelerin Türkiye'ye olası etkisi ve alınması gereken önlemler masaya yatırılacak. Terör örgütü PKK/YPG ve uzantılarıyla mücadele de toplantıda değerlendirilecek. Suriye rejimi ve PKK/YPG işbirliği ile 'stratejik noktalar' ele alınacak.

İSRAİL'İN ARTAN SALDIRGANLIĞI

İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırım, Türkiye'nin Filistin için başlattığı girişimler ve hamleleri de MGK'da görüşülecek. İsrail'in çatışmaları Orta Doğu'ya yayma hedefli saldırılarının engellenmesi için uluslararası toplumun harekete geçmesi için çağrıda bulunulması bekleniyor.

SAVUNMA SANAYİİ

TSK bölgesinde artan risk ve tehditlere karşı yeni silah sistemleriyle daha da güçlenecek. Bu kapsamda özellikle hava gücünün güçlendirilmesi noktasında adımlar atılıyor. Toplantıda savunma sanayii alanındaki adımlar, Doğu Akdeniz ve Ege'deki konular ile Rusya Ukrayna savaşındaki gelişmelerin de MGK gündeminde yer alması bekleniyor.