Başkan Erdoğan: Muhaliflerin hedefi Şam, ilerleyiş sürüyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

İdlib, Hama, Humus ve hedef tabii Şam. Muhaliflerin bu yürüyüşü devam ediyor. Temennimiz kazasız belasız bir şekilde Suriye'deki bu yürüyüş devam etsin. Terör örgütleri ile direniş devam ederken Esed'e çağrımız olmuştu. Gel Suriye'nin geleceğini beraber belirleyelim demiştik. Ancak olumlu cevap alamadık.

Gönlümüz bunları istemiyor. Dün Lübnan'dan bir görüşme talebi aldı. İnşallah görüşeceğiz. Lübnan çok sıkıntılı durumda. Her taraf yerle yeksan olmuş. Yardım talepleri var. Dünyanın suskun olduğu dönemde yardımlarımıza devam edeceğiz.

Tüm dünya BM olmak üzere, dün Guterres'le görüşmem oldu. Her türlü gayreti göstereceklerini söylediler. Bölgedeki ateşkesi nasıl devam ettireceğiz, BM tek çıkış yolu.

İsrail kendisi hakkında verilmiş kararlardan sıyrıldı. İnsanlık hesabını soracak. İsrail'in vahşetini, soykırımını hep birlikte dünya devletleri olarak hesabını sormamız gerekiyor.