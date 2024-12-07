Başkan Erdoğan’dan AK Parti Gaziantep 8. Olağan İl Kongresi’nde önemli mesajlar

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şahinbey Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Gaziantep 8. Olağan İl Kongresi'nde konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

6 Şubat depremlerinden sonra 'Erdoğan bu enkazın altında kalır' diyen kifayetsizleri hayal kırıklığına uğratmaya devam ediyoruz.

Maddi anlamda Antep'in kayıplarını telafi edecek kararlılığa da imkana da sahibiz. Söz verdiğimiz gibi en son hak sahibi kardeşimiz de yuvasına kavuşana kadar inşallah durmadan, dinlenmeden çalışacağız.

Asrın felaketi 6 Şubat depremnlerinde vefat eden vatandaşlarıma bir kez daha Mevla'dan rahmet diliyorum.

Buradan tam 13 yıldır Suriyeli muhacirlere kanat geren günümüzün ensarları çıkar. Antep'in yüce gönüllü insanları içtenlikle tebrik ediyorum. Antep halkının, özellikle insanlığımızın ve kardeşliğimizin sınandığı Suriye krizinde sergiledikleri vicdanlı duruş için tebrik ediyorum. Provokasyonlara gelmeden, 13 yıl boyunca mazlumlara vakarla sahip çıktınız, kardeşlik hukuku gözettiniz. Muhalefetin kışkırtmalarına kulak asmadınız. Bu milletin başına yere eğdirmediniz. Rabbim hepinizden razı olsun. Şunu asla unutmayın: Tarih Antep'in ve Antepli kardeşlerimin misafirperverliğini yazacaktır.

Tarih, tüm aksi propagandalara rağmen Türkiye'nin bu insanlık sınavını nasıl başarıyla verdiğini yazacaktır. Tarih, insan hakları nutku çekenlerin sırtını döndüğü mazlumlara Antep'in nasıl kucak açtığını yazacaktır.

SURİYE MESAJI

İnanıyorum ki sizler de bizim gibi sınırımızın hemen ötesinde yaşanan kritik gelişmeleri takip ediyorsunuz. Türkiye'nin 910 kilometre uzunluğunda sınıra sahip olduğu bir ülkede gelişmelere gözlerini kapaması elbette mümkün değildir.

Perşembe günkü MGK toplantımızda sahadaki durumu değerlendirdik. Şunu çok açık ve net söylemek isterim: Bizim hiçbir ülkenin bırakın toprağını, çakıl taşında dahi gözümüz yoktur. Türkiye olarak bizim temennimiz, Suriye'nin 13 yıldır hasretini çektiği huzura, istikrara ve barış ortamına kavuşmasıdır. Suriyeli kardeşlerimiz gerçekten çok zor günler geçirdi, çok ağır bedeller ödedi. Yaklaşık bir milyon Suriyeli rejimin ve terör örgütlerinin saldırıları sonucu hayatını kaybetti.