Berat Albayrak’a iftira atan Aykut Erdoğdu tazminat ödeyecek

Cumhuriyet Halk Partisi eski milletvekili Aykut Erdoğdu, Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı Berat Albayrak'a yönelik sosyal medya platformu 'X' üzerinden gerçekleştirdiği saldırılar ve iftiraları nedeniyle açılan dava sonucu tazminat ödemeye mahkum edildi.

Albayrak'ın avukatı İsa Sinan Göktaş yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

Aykut Erdoğdu tarafından yapılan hukuksuz paylaşımlarda özetle "enerji alanında milli çıkarların gözetilmediği" şeklinde gerçek dışı ithamlara yer verilmiş ise de enerji kaynaklarında dışa bağımlılığı azaltma amacıyla yapılan sondaj gemisi alımı, Mavi Vatan Akdeniz ve Karadeniz'de yapılan doğal gaz arama çalışmaları, Karadeniz'de gerçekleştirilen doğal gaz keşfi, Akkuyu Nükleer Enerji Santrali inşası ile yenilenebilir enerji, kömür, petrol, doğalgaz, LNG depolama ve yeniden gazlaştırma ve yüksek katma değerli BOR ürünleri üretimi ile madencilik alanlarında yürütülen başat faaliyetlerin tamamının Sayın Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak görev yaptığı dönemde gerçekleştirildiği hususu herkesin malumu olup izaha muhtaç değildir.

Cumhuriyet tarihinin en önemli enerji projelerine imza atan Sayın Berat Albayrak için türlü iftiraları atma cüretini gösteren Aykut Erdoğdu iddialarının "safsata olarak dahi nitelendirilmeyecek asılsız yaftalamalardan ibaret olduğu" istinaf mahkemesi incelemesinden de geçerek 27.11.2024 tarihinde kesinleşen karar ile tekraren tasdiklenmiştir.

Bu ve benzeri, yalnızca karalama amacı taşıyan, kamuoyunu yanıltıcı nitelikteki yazı, haber ve paylaşımlara karşı tüm hukuki yolları en etkin şekilde kullanacağımızı beyanla, Cumhuriyet Halk Partisi eski milletvekili Aykut Erdoğdu'dan tahsil edilecek tüm tutar Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'na bağışlanacaktır.