Fırat’ın batısında stratejik başarı: Münbiç terörden temizlendi

Suriye Milli Ordusu, terör örgütü PKK/ YPG'nin işgali altındaki Münbiç'i kurtararak, Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvasını temizledi. Operasyon kapsamında Münbiç'in batısındaki Ureyme beldesi ile kuzeydeki Um Dadat köyünü terörden arındıran ve ilçenin kuzey ve batı hattından giren Suriye Milli Ordusu (SMO), ilçenin kontrolünü ele geçirdi. Böylece askeri muhalifler, Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvasını kurtardı. Münbiç, terör örgütü PKK/YPG'nin yıldır işgalinde tuttuğu ve Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvalanmasıydı. İlçede mayın ve tuzaklara karşı arama tarama faaliyetleri yapılıyor.

YENİ DÜZEN KURULDU

1 Aralık'ta başlatılan operasyonun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezi, terör örgütü PKK/ YPG'den kurtarılmıştı. PKK/YPG, Münbiç ilçesini Mayıs-Ağustos 2016 döneminde başlattığı saldırı sonucu ele geçirmişti. PKK/YPG'nin Suriye-Irak sınırından başlayarak Suriye'nin batısında ucu Akdeniz'e ulaşacak terör koridoru açma planında Münbiç bölgesi merkezi öneme sahipti. Türkiye, Ağustos 2016'daki Fırat Kalkanı Harekatı'yla Afrin- Tel Rıfat ile Münbiç arasında doğrudan bağlantı kurulması hazırlıklarına darbe indirmişti.

Suriye'de kanlı Esed rejimini lağveden muhalifler başkent Şam'ın ele geçirilmesinin ardından geçiş hükümetini kurma görevini İdlib kökenli Muhammed El Beşir'e verdiklerini duyurdu. Baas rejiminin yıkıldığı Suriye'de geçiş hükümeti kuruluyor. Dünya çapında Suriye Büyükelçiliklerinde göndere "Suriye devrimi bayrağı" çekilirken içerde de taşlar yerine oturuyor. Tarihi değişim kapsamında yönetimi ele alan muhalifler ilk adımı attı. İdlib kökenli Muhammed El Beşir, hükümeti kurmak üzere görevlendirildi.

AB'DEN DAYANIŞMA MESAJI

AVRUPA Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin çöküşünün ardından, Birliğin Suriye halkıyla dayanışmasını bildirdi. Açıklamada Esed rejiminin çöküşü, "10 yılı aşkın bir süredir çatışma, baskı ve insani acılara katlanan Suriye halkı için tarihi bir an" olarak nitelendirilirken, "Bugün hem ülkedeki hem de diasporadaki umut dolu ama aynı zamanda belirsiz bir gelecekten korkan tüm Suriyelilerin yanındayız" denildi.

ESAD'IN YERALTI HAPİSHANESİ

SURİYE'DE rejimin düşmesiyle işkenceleriyle bilinen Sednaya Hapishanesi'nden sağ kurtulanlar, insanların gizli yeraltı hücrelerinde tutulduğunu söyledi. Muhalif yetkililer de, güvenlik kameralarından görülen 100 binden fazla tutukluyu serbest bırakmak için kapıları açamadıklarını söyledi. İşkenceler sonucunda birçok kişinin ismini hatırlamadığı, işkencede ölenlerin cansız bedenlerinin ise "demir infaz presi"denen aletle preslendiği iddia edildi.