Isparta’da askeri helikopter kazası: 6 şehidimiz var

ISPARTA'NIN Keçiborlu ilçesinde dün saat 11.00 sıralarında Isparta- Afyon Karayolu'nun 34. kilometresinde bulunan bir akaryakıt istasyonunun yaklaşık 300 metre yakınlarına UH-1 tipi askeri helikopter düştü. Milli Savunma Bakanlığı, 6 askerimizin şehit olduğunu açıkladı. Kazada Tuğgeneral İsa Baydilli (52), Astsubay Kıdemli Çavuş Hüseyin İpek (26), Teğmen Mustafa Atakan Dut (24), Teğmen Tunahan Dağlı (24), Teğmen Ceyhun Kalyoncu (25) ve Astsubay Çavuş Taha Nergis (24) şehit düştü.

ISPARTA Valisi Abdullah Erin de yaptığı açıklamada, iki eğitim helikopterinin çarpıştığını, birinin güvenli iniş yaptığını aktardı. Vali Erin, olay yerinde olduklarını ve inceleme çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti. Helikopterdeki şehitlerden birinin Isparta Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli olduğu belirtildi.

MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞOLSUN

MSB, Isparta'da meydana gelen helikopter kazasında şehit sayısının 6'ya yükseldiğini şu ifadelerle duyurdu: "Isparta'da meydana gelen helikopter kazasında ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen personelimiz kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı diliyoruz." TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da konuyla ilgili sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu: "Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin ruhları şad, mekânları cennet olsun."

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Isparta'da askeri helikopterin eğitim uçuşu sırasında düşmesi sonucu şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Şehitlerimizin olsun" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından, "Milletimizin başı sağ olsun Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde askeri helikopterimizin düşmesi sonucu şehit olan 6 askerimize Allah'tan rahmet; acılı ailelerine, Kahraman Ordumuza ve Aziz Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin ruhları şad, makamları âli olsun" paylaşımında bulundu.

Milliyetçi Hareket Partisi ise sosyal medya hesabından, "Isparta'da eğitim uçuşu yapan askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz" şeklinde bir paylaşım yaptı.

KAZALARLA GÜNDEME GELEN UH-1 HELİKOPTERİ

DÜŞEN UH-1 tipi helikopterler sürekli kazalarla gündeme geliyor. En son 2019 yılında iki buçuk ay arayla iki adet UH-1 tipi helikopter düşmüş, 9 askerimiz şehit olmuştu. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından, İstanbul'da meydana gelen askeri helikopter kazasının incelenmesi için 2019 yılında Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın görevlendirildiği bildirilmişti.