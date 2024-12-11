ABD Dışişleri Bakanı Blinken Türkiye’ye geliyor

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, cuma günü Türkiye'yi ziyaret edecek.

Resmi kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ABD Dışişleri Bakanı Blinken, 13 Aralık Cuma günü Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirecek.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Suriye'deki son gelişmeler üzerine 7 ve 10 Aralık'ta telefonda görüşmüştü.

A Haber muhabiri Rüya Akkuş kritik ziyaret öncesinde ele alınması beklenen gelişmeleri aktardı.

A Haber muhabiri Rüya Akkuş: Blinken aslında bölgeyi çok fazla ziyaret eden ancak Türkiye'ye sık çok gelmeyen isimlerden bir tanesi. Dolayısıyla Suriye'deki bu değişimin ardından Türkiye'ye gelmesi oldukça değerli.

Ziyaret kapsamında Hakan Fidan ile bir görüşme yapmasını bekliyoruz. Ağırlıklı olarak konuşulacak konu bundan sonra Suriye'de ne olabilir meselesi olacak.

Türkiye bir yandan diplomatik temaslarını sürdürmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün arka arkaya birçok lider ile görüşmeler gerçekleştirdi. Bunun bir diğer tarafında ise Hakan Fidan'ın temasları söz konusuydu. Blinken'ın Türkiye'ye gelişi ile birlikte Orta Doğu'da yeni yapılanmaya ilişkin konular ele alınacaktır.