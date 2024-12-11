Suriyeliler ülkelerine akın akın dönüyor

Beşar Esad rejimi sırasında yaşanan insan hakları ihllalleri nedeniyle memleketlerinden Türkiye ve Avrupa'ya göç eden Suriyeliler için 13 yıl sonra eve dönüş vakti geldi. İç savaş sırasında Türkiye'ye sığınan mülteciler, rejimin devrilmesi ile birlikte Hatay'daki Cilvegözü Sınır Kapısında yoğunluk oluşturmaya başladı.

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İzmir'de yaşayan yaklaşık 120 bin Suriyeli mülteci de ülkelerine dönmek için hazırlıklara başladı. Suriyeli Mültecilerle Dayanışma Derneği Başkanı Muhammed Salih Ali, konuyla ilgili Yeni Asır'a yaptığı açıklamada, İzmir'deki çoğu Suriyeli mültecinin Halepli olduğunu ve bunların da çoğunun Buca'da yaşadığını dile getirdi.

Dernek Başkanı Ali, İzmir'de yaşayan mültecilerin çoğunun Suriye'de toprak sahibi üreticiler olduğuna dikkat çekerek "Suriyelilerin yüzde 60'ı memleketine geri dönmek istiyor. Çünkü çoğu arazi ve toprak sahibi. Dönüş oranı yüksek olacak. Çoğu eşyalarını satmaya başladı bile" dedi.

Öte yandan, Suriyelilerin geri dönüşü için ilgili kurumlar da hazırlıklarına başladı. Türkiye'deki 2 milyon 938 bin Suriyeliden 2 milyonunun ülkelerine döneceği öngörülüyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise, "Geri dönüşler konusunda randevu sistemi ile hareket edeceğiz. Suriye'ye

dönecek kişi hangi kapıdan, ne zaman ve hangi vakitte çıkacağını sistem üzerinden kendisine randevusu verilmiş olacak. Böylece de yine kayıt altında olmuş olacaklar" dedi.

YÜZDE 60'I DÖNECEK

İZMİR'DE yaşayan yaklaşık 120 bin Suriyelinin de ülkelerine dönmeye başladığı belirtildi. İzmir'deki Suriyeli Mültecilerle Dayanışma Derneği Başkanı M. Salih Ali kentteki mültecilerin çoğunun Suriye'de toprak sahibi olduğuna dikkat çekerek, "Suriyelilerin yüzde 60'ı memleketine dönmek istiyor" dedi.

KİRA ÜCRETİ DÜŞECEK

EMLAK sektöründen uzmanlar, Suriyelilerin yoğun olarak yaşadığı illerde kiralık ev bulma konusunda bir rahatlama olacağını dile getirdi. Son gelişmelerin Türkiye'de kira ve satış fiyatlarını düşüreceği öngörülüyor