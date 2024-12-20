TSK’dan Zap’a hava harekatı: 11 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 11 PKK'lı teröristin öldürüldüğü duyuruldu.

İşte MSB'den yapılan açıklama:

Zap'ta kilidi kapatan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, bölgede operasyonlara aralıksız devam ediyor. Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 11 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. Her nerede olursa olsunlar terör örgütleri ile mücadelemiz, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek!