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Ülkesine dönen Suriyelilerden Başkan Erdoğan'a teşekkür: Kimse bizi görmedi ama o bize yardım etti

Suriyelilerin Hatay'daki Cilvegözü, Yayladağı ve Zeytindalı sınır kapılarından ülkelerine dönüşleri sürüyor. Yıllardır ülkesini görmeyen Suriyeli 17 yaşındaki Kemal Güra, "Kimse bizi görmedi ama o bize yardım etti." diyerek Başkan Erdoğan'a teşekkür etti.

AA

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Ülkesine dönen Suriyelilerden Başkan Erdoğan’a teşekkür: Kimse bizi görmedi ama o bize yardım etti

Ülkelerine dönmek isteyen Suriyelilerin, Hatay'daki Cilvegözü, Yayladağı ve Zeytindalı sınır kapılarından geçişleri devam ediyor. Suriye'deki iç savaş sırasında Türkiye'ye sığınanlar, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında ülkelerine dönmek için Hatay'daki 3 sınır kapısını da kullanıyor.

Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'na gelenler, jandarmanın düzen sağlamak üzere oluşturduğu koridorda gümrük işlemleri için sıra bekliyor. Buraya konuşlandırılan Göç İdaresi Mobil Hizmet Birimi araçları da çıkış işlemlerinin hızlanmasına katkı sunuyor.

Gümrük işlemleri tamamlananlar, Suriye'ye geçiş yapıyor. Türk Kızılay ve diğer yardım kuruluşları, aileler ile bölgedeki görevlilere sıcak çorba dağıtıyor, ikramda bulunuyor. İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekipleri de Suriyelilere eşyalarını taşımalarında yardımcı oluyor.

Ülkesine dönen Suriyelilerden Başkan Erdoğan’a teşekkür: Kimse bizi görmedi ama o bize yardım etti

"TÜRKLERE ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM"
Cilvegözü Sınır Kapısı'na gelen Suriyelilerden 17 yaşındaki Kemal Güra, AA muhabirine, 2016'da Türkiye'ye geldiğini ve Şanlıurfa'da ikamet ettiğini söyledi.

Annesi, babası ve 2 kardeşiyle Şam'a gitmek üzere yola çıktıklarını belirten Güra, "8 yıldır evimi görmediğim için savaşın bitmesiyle geri gidiyorum. Evim sağlam ama biraz bakım lazım. Evimi çok özledim." diye konuştu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Güra, "Kimse bizi görmedi ama o bize yardım etti. Türklere çok teşekkür ederim." dedi.

Ülkesine dönen Suriyelilerden Başkan Erdoğan’a teşekkür: Kimse bizi görmedi ama o bize yardım etti

21 yaşındaki Zeki Şabbur da yaklaşık 11 yıldır yaşadığı Türkiye'nin misafirperverliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Ailesiyle Halep'e gidecek olan 13 yaşındaki Nizar Zebdiye ise ülkesini göreceği için heyecanlı olduğunu vurgulayarak, "Memleketimden o zalimler gitti. Biz de memleketimize gidiyoruz ama Türkiye'yi unutamayız. 6 sene Türkiye'de okudum." ifadelerini kullandı.

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