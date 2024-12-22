Ülkesine dönen Suriyelilerden Başkan Erdoğan’a teşekkür: Kimse bizi görmedi ama o bize yardım etti

"TÜRKLERE ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM"

Cilvegözü Sınır Kapısı'na gelen Suriyelilerden 17 yaşındaki Kemal Güra, AA muhabirine, 2016'da Türkiye'ye geldiğini ve Şanlıurfa'da ikamet ettiğini söyledi.



Annesi, babası ve 2 kardeşiyle Şam'a gitmek üzere yola çıktıklarını belirten Güra, "8 yıldır evimi görmediğim için savaşın bitmesiyle geri gidiyorum. Evim sağlam ama biraz bakım lazım. Evimi çok özledim." diye konuştu.



Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Güra, "Kimse bizi görmedi ama o bize yardım etti. Türklere çok teşekkür ederim." dedi.

