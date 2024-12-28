Galata’dan dünyaya Gazze mesajı: Hepimiz bu dönemin sorumluluğunu taşıyoruz

TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Filistin ve Gazze'de yaşananlara dikkat çeken Beşinci, 15 aydır devam eden soykırımın vicdani bir sınav olduğunu belirterek, "Hepimiz bu dönemin sorumluluğunu taşıyoruz" ifadelerini kullandı.

"İNSANLIK VAHŞİCE KATLEDİLİYOR"

Gazze'deki soykırımın gündemden düştüğünü belirten Beşinci, "21. yüzyılda Gazze'de bir soykırım yaşanıyor ve insanlık vahşice katlediliyor," dedi. Beşinci, bu durumun tüm insanlık için bir vicdan sınavı olduğunu vurguladı.

Açıklamalarında Gazze'deki trajedinin boyutlarının anlatılmasının bile güç olduğunu belirten Beşinci, "Rakamları, görüntüleri ve verileri konuşmak mümkün değil. Yaşananlar, vicdanların kaldırabileceği türden değil," ifadelerini kullandı. Beşinci, dünyanın sessiz kaldığı bu insanlık suçuna dikkat çekmek için daha fazla çaba gösterilmesi gerektiğini belirterek, toplumsal duyarlılık çağrısında bulundu.

GAZZE 56 YILDIR ZULÜM ALTINDA

TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci, Gazze'de devam eden insanlık dışı zulmün yalnızca Filistin halkını değil, tüm insanlık vicdanını derinden yaraladığını belirterek açıklamalarını sürdürdü. İsrail'in sistematik propaganda yöntemlerine ve uyguladığı basın sansürüne dikkat çeken Beşinci, Filistin lehine yapılan paylaşımların yok edilirken, İsrail destekli içeriklerin büyük etkileşim aldığını vurguladı.

"TÜM İNSANLIĞI ADALETE, VİCDANA VE DAYANIŞMAYA ÇAĞIRIYORUZ"

"Konuşan herkes kanla susturuluyor. İsrail'in bölgede tüm bombaları test ettiği bir alan haline gelen Gazze, bir açık hava hapishanesi olarak 56 yıldır zulüm altında. 57. yılında ise bu vahşet, işgal operasyonları ve açık bir soykırım halini aldı," diyen Beşinci, Gazze'nin insanlık tarihindeki kara bir leke olarak yer aldığını ifade etti. İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında çıkan uluslararası tutuklama kararına değinen Beşinci, "Artık dünyanın hiçbir yerine gidemiyor. Yasakladıkları Filistin bayrağı ise dünyanın dört bir yanında dalgalanıyor. Belki büyük bedeller ödedik, çok sayıda şehit verdik, ancak İsrail, devlet aklı olan bir topluluk olarak kendine en büyük zararı vermiş durumda. Şu an tüm insanlık tarafından lanetleniyorlar," dedi. 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde düzenlenecek etkinliğin, Gazze'nin kamuoyunda yeniden hak ettiği yeri bulması için önemli bir fırsat olduğunu vurgulayan Beşinci, "Bu eylemle, Gazze'nin yaşadığı zulmü ve Filistin halkının haklı davasını tekrar dünyanın gündemine taşıyacağız. Tüm insanlığı adalete, vicdana ve dayanışmaya çağırıyoruz," ifadelerine yer verdi.