MSB duyurdu: Kuzey Irak ve Suriye’de 8 PKK’lı terörist etkisiz!

Güvenlik güçleri terör örgütlerine geçit vermedi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Gara bölgelerinde tespit ettiği 6 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde belirlediği 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" ifadelerine yer verildi.

Tüm yıl boyunca olduğu gibi 2024'ün son saatlerinde de terörle mücadelemiz hız kesmeden devam ediyor. 🇹🇷 Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Gara bölgelerinde tespit ettiği 6 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde… pic.twitter.com/GS3snkYSWt — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 31, 2024